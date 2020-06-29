Çin'de yeni toplu enfeksiyonlarındaki ilk Covid-19 hastası taburcu edildi
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Çin'de yeni toplu enfeksiyonlarındaki ilk Covid-19 hastası taburcu edildi

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Xinfadi toptan gıda pazarına giden ve yeni toplu enfeksiyonlarındaki ilk koronavirüs (Covid-19) hastası olan bir kişinin bugün taburcu edildiği kaydedildi.

Çin'de yeni toplu enfeksiyonlarındaki ilk Covid-19 hastası taburcu edildi
29.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:51

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Xinfadi toptan gıda pazarına giden ve yeni toplu enfeksiyonlarındaki ilk koronavirüs (Covid-19) hastası olan bir kişinin bugün taburcu edildiği kaydedildi.

Çin'in başkenti Pekin'in Fengtai bölgesindeki Xinfadi toptan gıda pazarında, 3 Haziran'da sığır ve koyun eti ticaret merkezinde 20 dakika geçiren ve koronavirüs kapan olan 56 yaşındaki He'in bugün taburcu olduğu belirtildi.13 Haziran'dan bu yana Ditan Hastanesi'nde tedavi gören He'nin doktoru Xu Yanli'nin 21 Haziran itibariyle tüm testlerinin negatif çıktığını ve semptomların düzeldiğini açıkladı.Testlerin negatif çıkması ve semptomların kaybolması nedeniyle 56 yaşındaki He'nin bugün Ditan Hastanesi'nden yeni toplu enfeksiyondan taburcu edilen ilk hasta olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

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