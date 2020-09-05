Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Isparta'nın Darıderesi köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

05.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:04

Isparta'nın Darıderesi köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Darıderesi köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 60 personelle müdahale edildi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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