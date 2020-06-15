Çiğli Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
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Çiğli Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

İstanbul'daki toplantıya katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberindekiler, Manisa Akhisar'da aracın lastiğinin patlaması sonucu trafik kazası geçirdi.

Çiğli Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
15.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:17

İstanbul'daki toplantıya katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberindekiler, Manisa Akhisar'da aracın lastiğinin patlaması sonucu trafik kazası geçirdi. 600 metre sürüklenen araçta bulunanlar herhangi bir yara almazken, Başkan Gümrükçü ve beraberindekiler hasar gören aracı değiştirerek tekrar İstanbul'a yola çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Çiğli Belediye Başkanlığını yürüten Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Taylan Kolat, Kurumsal İletişim Koordinatörü Deniz Tunç ve Danışman Melih Tıraş İstanbul'da bir toplantıya katılmak üzere İzmir'den İstanbul'a yola çıktı. Aracın sol arka lastiği Manisa Akhisar'da patladı, araç 600 metre sürüklendi ve refüje çarparak durabildi. Başkan Gümrükçü ve beraberindekiler kazadan yara almadan kurtulurken, başka bir araçla tekrar yola devam etti. Araçta maddi hasar meydana geldi. Başkan Gümrükçü, arkadaki aracın yavaşlayıp yolu kesmesinin, diğer araçlarla çarpışmalarına engel olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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