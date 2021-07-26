Cicaldau'nın Galatasaray'a transferinde aracılık yapan Hagi'nin komisyon aldığı iddiası
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Cicaldau'nın Galatasaray'a transferinde aracılık yapan Hagi'nin komisyon aldığı iddiası

Cicaldau'nın Galatasaray'a transferinde aracılık yapan Hagi'nin komisyon aldığı iddiası
Haberler.com - Haberler | Spor

Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, 6.5 milyon euro bedel ve sonraki satıştan verilecek %20 payla Galatasaray'a transfer oldu. İsmi duyulmamış bir futbolcuya 6.5 milyon euro ödenmesi çeşitli söylentiler doğurdu. Hagi'nin, kendi tavsiyesiyle alınan Cicaldau'dan büyük pay aldığı iddia edildi. Hagi bu iddialara, "Yazılanlar yalan, bunlar yalan. Yetiştirme bedeli anlamında düşük bir para alacağız o kadar" dedi.

Galatasaray 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Romanya'nın Universitatea Craiova takımından Alexandru Cicaldau'yu renklerine kattı. Gheorghe Hagi transferin ardından çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

"BUNLAR YALAN"

Skorer'in haberine göre, Gheorge Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin %30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan. Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam" dedi.

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin mali detaylarını açıkladı. Galatasaray, Alexandru Cicaldau için Rumen ekibine 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini vurguladı. KAP'a yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

(Skorer)

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Cicaldau'nın Galatasaray'a transferinde aracılık yapan Hagi'nin komisyon aldığı iddiası
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Hagi'nin, Galatasaray'a 6.5 milyon euro bedelle transfer olan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'dan transfere aracı olduğu gerekçesiyle pay aldığı iddia edildi.

Hagi bu iddialara, "Yazılanlar yalan, bunlar yalan. Yetiştirme bedeli anlamında düşük bir para alacağız o kadar" dedi.

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