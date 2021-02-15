CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur. Biz, terörün ve teröristin her türlüsünü lanetledik, lanetliyoruz, lanetleyeceğiz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, toplantıda Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyon ve şehit haberleri, dış politikadaki son gelişmeler, sağlıkta ve ekonomideki durumun gündeme alındığını belirtti.

Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda, terör örgütü PKK'nın yıllardır rehin tuttuğu asker, polis, kamu görevlisi 13 vatandaşı bir mağarada alçakça şehit ettiğini aktaran Öztrak, "Terör bir insanlık suçudur, Nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak, ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur. Biz, terörün ve teröristin her türlüsünü lanetledik, lanetliyoruz, lanetleyeceğiz" diye konuştu.

Bu güzel toprakların terörden çok çektiğini, dün de 13 aileye kor ateşler düştüğünü ve çok üzgün olduklarını dile getiren Öztrak, CHP'nin, bölücü terör örgütü PKK'nın rehin aldığı kamu görevlilerinin durumunu TBMM gündemine defalarca taşıdığını kaydetti.

Öztrak, "Terörle mücadelenin sizi, bizi yoktur. Terörle mücadele milli bir meseledir. Terörle mücadelede siyasi şovlara, kurusıkı tehditlere, boş naralara, nutuklara yer yoktur. Bu mücadele yürek işi olduğu kadar aynı zamanda akıl işidir. Sadece hasbi olmak yetmez. Hesabi de olmak gerekir." dedi.

Bölücü örgütü PKK'nın rehin aldığı görevlilerin tamamının 2015 ve 2016'da kaçırıldığını ifade eden Öztrak, "Yani o ilk düğmesi yanlış iliklenen, milletin meclisinden kaçırılan, kapalı kapılar ardında, gizli saklı işi kotarmaya çalışan şahsım hükümetinin yürüttüğü sözde çözüm sürecinde..." diye konuştu. O süreçte yapılan hataların bedelini, şehitlerin aileleri ve milletin ödediğini savunan Öztrak, hatalardan ders çıkarmanın bir erdem olduğunu söyledi.

"Bölücülük yaparak, bölücü terörle mücadele edilmez." diyen Öztrak, akılla, izanla, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Ülkeyi yönetenler, kendi kusurlarının üstünü örteyim derken, bölücülerin değirmenine su taşımayacak. Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama bugün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı kongrelerinde izledik. Espriler, sloganlar, tezahüratlar… Gerçekten içimiz sızladı. Milletin içi kan ağlarken, bu görüntüleri üzüntüyle karşıladık. Erdoğan'ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi, başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Başarısız olduğunu kendi söyledi. Üzüntümüz, bu haberle daha da katlandı. Biz CHP olarak ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz."

Faik Öztrak, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "milletin aklıyla alay eden açıklamalar" yaptığını ileri sürerek, bu açıklamaları kınadıklarını söyledi. Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyfendiler bir kendinize gelin, 13 aslan parçamız mağaralarda rehin tutulurken bölücü terör örgütü tarafından sizler bölücü elebaşından mektup dilenip, kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı, devletin televizyonuna çıkaran, 'Gerekirse Karayılanı da TRT'ye çıkarırız' diyerek savunan, siz değil miydiniz? Yine çözüm sürecine 'Yeni Türkiye'nin Kuruluş Sözleşmesi' diyen sizler değil miydiniz? Riyakarlığın bu kadarına da pes. Daha fazla rezil olmayın, edebinizle susmayı bilin."

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu, terörün üstesinden geleceğini dile getiren Öztrak, "Akılla, yürekle, azimle ve güçlü bir iradeyle bu terör belasını alt edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Bir kez daha bölücü terör örgütünün bu hain eylemini lanetliyoruz." ifadesini kullandı. Gara'da PKK terör örgütünce şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Öztrak, sorumluların yakalanmasını istedi.

"Düşük test sayısı eşittir düşük vaka sayısı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına da değinen Faik Öztrak, günlük vaka sayılarının kritik seviyelerin üzerinde gezindiğini, geçen günlerde 180 binleri bulan günlük test sayısının, 104 binlere düştüğünü söyledi.

Öztrak, "Düşük test sayısı eşittir düşük vaka sayısı. Bu gerçeğe rağmen, dünyada toplam vaka sayısında ilk 10 ülke arasındayız. Salgınla mücadele denilerek lokantalar kapatılıyor. Ama ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı, sosyal mesafe dinlemeden çalgılı, türkülü kongreler yapıyor. Hal böyle olunca, salgının artışa geçmesine çok da şaşırmamak gerekiyor." görüşünü savundu.

Uzmanların salgında yeni pikler olabileceğine, mutant virüs tehlikesine işaret ettiğini vurgulayan Öztrak, aşılamada işlerin yavaş gittiğini öne sürdü. Faik Öztrak, "Her gün 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayacağız diyenler, bunun onda birini ancak yapabildiler. Bir ayda yaptıkları toplam aşı 3 milyon 900 bin." dedi.

Türkiye'de her 100 vatandaştan 4'ünün aşıya ulaşabildiğini öne süren Öztrak, "hükümetin salgını yönetemediğini, aşılama sürecinde patinaj yaptığını" savundu.

Faik Öztrak, hükümetin salgında milleti bir başına bıraktığını, vatandaşlara destek yerine faiziyle borç verdiğini ileri sürdü. Esnaf, işçi, işveren, emeklinin isyan ettiğini, çiftçinin perişan olduğunu savunan Öztrak, çiftçinin mazotçuya, gübre satana, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankası'na borçlu olduğunu söyledi.

Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankası'na borçlarının yapılandırılmasına ilişkin verdikleri tekliflerin komisyonlarda beklediğini aktaran Öztrak, bazı MHP milletvekillerinin de borçların yapılandırılmasını gündeme getirdiğini söyledi. Öztrak, "Buradan çağrı yapıyoruz. MHP çiftçi borçlarının yapılandırılması için bir teklif getirsin. Biz verdiğimiz teklifleri geri çekebiliriz. MHP'nin getireceği teklifi de destekleriz. Yeter ki çiftçinin derdine bir an önce derman olalım." diye konuştu.

TÜİK'in açıkladığı 4 milyon işsiz sayısının gerçekte 11 milyonu aştığını savunan Öztrak, son 25 ayın 23'ünde milletin işini kaybettiğini, son bir yılda işini kaybedenlerin sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu ileri sürdü.

"Bu düpedüz alçaklıktır"

CHP Sözcüsü Öztrak, üniversitelerde bilimsel özerkliğin rafa kalktığını, 68 üniversite rektörünün uluslararası yayınının, 71 rektörün uluslararası atıf almış çalışmasının bulunmadığını, 20 üniversite rektörünün AK Partili olduğunu iddia etti. Öztrak, şöyle devam etti:

"Erdoğan az sayıdaki nitelikli üniversitemizi de siyasi atamalarla diğer okullara benzetmeye çalışıyor, Boğaziçi Üniversitesi'nde olmadık işler yapıyor. Gençlerin sesini dinlemiyor. Sarayın pogrom medyası, yani linç makinesi, gencecik yavrularımızı bugün de hedefine koymuş. Uludağ'da sosyal mesafesiz tatile izin verip, bir de oradaki eğlence resimlerini 'Boğaziçililer eğlendi' diye servis etmiş, bu düpedüz alçaklıktır."

S-400 hava savunma sistemleri alınması konusuna da değinen Faik Öztrak, daha önce "S-400'de hesabınızı iyi yapın, yarın milletin sırtına yeni yükler çıkarmayın" dediklerini hatırlattı. Öztrak, "Sonuç, F-35 programından çıkarıldık. Bu uçaklar için verdiğimiz 1,5 milyar dolarlık kapora yandı. Yine bu uçakların tedarik zincirinden ve bakım onarımından çıkarıldığımız için 12 milyar dolarlık ihracat ve hizmet gelirinden de olduk." diye konuştu.

Hükümetin bu konuda bulduğu çözümün "Girit Modeli" olduğunu ifade eden Öztrak, "S-400'leri ambalajıyla depoya kaldıracaklar. Üstüne de birkaç milyar dolar daha verip, bu sefer Amerika'dan Patriot hava savunma sistemi alacaklarmış. Kaybın mali boyutları bir yana bir de askeri boyutu var. F-35'lerden olmanın getirdiği stratejik kaybı neyle telafi edeceksiniz?" dedi.

"Milli çıkarlar söz konusu olduğunda yönetimi destekleriz"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitleri için yayımladığı başsağlığı mesajında "terör örgütü PKK" ifadesini kullanılmamasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Öztrak, bölücü terör örgütünün ismini telaffuz etmekte hiçbir sıkıntılarının olmadığını, kimi zaman açıklamalarında bunu telaffuz ettiklerini belirtti.

CHP'nin bugüne kadar terör ve terör örgütleri karşısında tavizsiz bir duruş sergilediğini ifade eden Öztrak, bölücü terör örgütünün suikast girişiminde bulunduğu kişinin CHP Genel Başkanı olduğunu söyledi.

Gara'da 13 kişinin bir mağarada şehit edilmesinin vahim bir olay olduğunu dile getiren Öztrak, "Hükümetin başarısız olduğu bir olayda, örgüt adının telaffuz edilmesi psikolojik olarak örgüt propagandası yapılmasından başka bir şey değildir. Bugün Rize'deki toplantıda Erdoğan, kurtarma operasyonunun başarısız olduğunu itiraf etmiştir. Terör örgütünün adını telaffuz etmek, bölücü terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Terör örgütünün ismini telaffuz etmek de ne bizim ne de Genel Başkanımızın hiçbir çekincesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Öztrak, CHP'nin ülkede, terörle mücadelenin en önemli kalelerinden biri olduğunu, bundan sonra da bu misyonun devam edeceğini bildirdi.

"CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın dış politikada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerine destek verdiği, bu kapsamda partinin dış politikasında değişiklik olup olmadığının" sorulması üzerine Öztrak, Türkiye'nin milli menfaatlerinin söz konusu olduğu yerde taviz verilmesine karşı çıkacaklarını söyledi. Öztrak, "Milli çıkarlar söz konusu olduğunda, yönetimlere destek olacağımızı söyleriz. Yeter ki yönetimler doğru yerde dursun, ulusumuzun çıkarları doğrultusunda hareket etsin." dedi.

HDP'nin kapatılmasına yönelik tartışmalara da değinen Öztrak, "güvenlik kaygılarını kaşıyarak seçim kazanılmayacağı bir aşamaya gelindiğini" ifade etti. Parti kapatılma konusunda duruşlarının açık olduğunu söyleyen Öztrak, partileri ancak milletin açıp kapatabileceğini kaydetti.

"HDP'nin Gara operasyonu ile ilgili açıklamalarının, CHP ile ilişkisini nasıl etkileyeceğine" ilişkin soru üzerine Öztrak, bu sorunun muhatabının HDP olduğunu söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK Başkanının görevden alınmasına ilişkin soruya da "Yanlıştan dönmek bir erdemdir. Demek ki 1 yıl dolmadan görevden alındığına göre bugüne kadar söylediğimiz hatalar, yanlışlar, makyajlar fark edilmiş. Gelişmeyi olumlu karşılıyoruz. Makyajlı TÜİK verilerinden milletimiz, emeklimiz ve işçimiz büyük zarar gördü." cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen