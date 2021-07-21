CHP'nin siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaşması tamamlandı

CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, parti heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, parti heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'den oluşan CHP heyeti, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin ardından, DSP, Vatan Partisi, BBP, Saadet Partisi, HDP, DP, ANAP, Genç Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Sevinç Erencan'dan oluşan DSP heyeti ile yapılan görüşmede, Kovid-19 tedbirleri ve salgınla mücadele ele alındı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünü kutlayan Öztunç, eski başbakanlardan Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı minnetle yad etti. Öztunç, "Belki birileri bugün Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde rahmetli Ecevit'i anmıyor olabilirler ama biz kendisini gönlümüzden hiç çıkartmıyoruz. Rahmetli Ecevit, Kıbrıs'ın dağlarına tepelerine, taşlarına milliyetçiliğin adını yazdırmış bir liderdir. Milliyetçilik nasıl yapılır bunu göstermiş bir liderdir." ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova da Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümü nedeniyle çifte bayram yaşadıklarını belirtti.

Vatan Partisi heyeti de CHP heyeti ve partililerle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramını tebrik etti.

CHP heyeti daha sonra HDP, BBP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, ANAP, Genç Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi heyetleriyle bayramlaştı.

Görüşmelerde heyetler, gelecek yıl, salgından ve yaşanan tüm sorunlardan arınmış şekilde, yüz yüze bayramlaşma temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak