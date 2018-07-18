CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün Bir Mahkeme Man Adası Belgeleriyle İlgili Olarak Benim...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün Bir Mahkeme Man Adası Belgeleriyle İlgili Olarak Benim...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleriyle ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlüğü getirmiş.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleriyle ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlüğü getirmiş. O hakime açık ve net söylüyorum. Sen hakim değilsin, sen sarayın hakimisin"

TEKİRDAĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.

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