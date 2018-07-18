CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün Bir Mahkeme Man Adası Belgeleriyle İlgili Olarak Benim...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleriyle ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlüğü getirmiş.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleriyle ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlüğü getirmiş. O hakime açık ve net söylüyorum. Sen hakim değilsin, sen sarayın hakimisin"
TEKİRDAĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.