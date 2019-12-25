: Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

25.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:16

Şanlıurfa'nın Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yakalandı.

Valiliğin açıklamasında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 10 yıl önce Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen yaralama olayının devamında karşı aileden bir kişiyi silahla öldüren ve yargılandığı davada, "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası alan İ.H.G'nin hükümlü bulunduğu Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 yıl önce firar ettiği bildirildi.

Bu zamana kadar sürekli adres değiştirerek kimliğini gizlemeye çalışan, hakkında "tasarlayarak adam öldürme", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından arama kaydı bulunan İ.H.G'nin ailesinin ikamet ettiği Çermik'in Karamusa Mahallesi'ne geldiği, aynı gün şehir dışına çıkarak izini kaybettireceği bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu mahalle yakınlarında 23 Aralık'ta gerçekleştirilen yol kontrolünde İ.H.G'nin kullandığı aracın durdurulduğu belirtildi.

Zanlının kimlik kontrolünün ardından üzerindeki ruhsatsız tabanca, 2 tabancaya ait şarjör ve 9 milimetre çapında 12 fişek ile yakalandığı aktarılan açıklamada, zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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