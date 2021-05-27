ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya'da konser verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya'da konser verecek

ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya'da konser verecek
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesinde yer alan genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya'da müzikseverlerle buluşacak.

ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesinde yer alan genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya'da müzikseverlerle buluşacak.

Ganiyev, 1 Haziran'da şef Valentin Uryupin yönetimindeki St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile sahneye çıkacak. Konserde, genç sanatçı Fazıl Say'ın "Haremde 1001 Gece" keman konçertosunu St. Petersburg Philharmonia Grand Hall'da seslendirecek.

"Genç Yetenekler" projesi kapsamında yüksek lisans eğitimine Almanya- Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover'de Prof. Krzysztof Wegrzyn ile devam eden 23 yaşındaki müzisyenin yer alacağı konser, Rusya Devlet Televizyonu Kanal Kultura (Rossiia – Kultura) tarafından da canlı yayınlanacak.

Bugüne kadar pek çok önemli ödül alan Ganiyev, ulusal ve uluslararası platformlardaki konserlerde de Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Josef De Souza Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya'da konser verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:13:43. #1.14#

title