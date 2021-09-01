Çaykur Rizespor, A. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Çaykur Rizespor, A. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, A. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çaykur Rizespor, milli maçlar dolayısıyla verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, milli maçlar dolayısıyla verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında FT Antalyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Antalya'dan ayrılmayarak milli maç arasını kamp ile değerlendirdi. Hatayspor hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdüren Rizespor günü çift antrenmanla tamamladı.

Çaykur Rizespor'un genç yeteneği Cemali Sertel Ümit Milli Takıma, Bryan Dabo Burkina Faso Milli Takımı'na, Yannic Bolasie ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımına davet edildi.

Remmy ve Boldrin takımla antrenmana çıktı

Ligin ilk hafta karşılaşmasında sakatlanarak antrenmanlarını fizyoterapist eşliğinde sürdüren Remmy ve sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Rizespor'un golcüsü Boldrin de kamp döneminde takımla birlikte antrenmanlara başladı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, A. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, A. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, A. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, A. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, A. Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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