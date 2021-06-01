Çayın başkentinde Rizeliler özledikleri çay tadı için ilk günden çay ocaklarını doldurmaya başladı

Rize'de kısıtlama sonrası açılan kafe ve çay ocaklarında vatandaş yoğunluğu başladı.

Rize'de kısıtlama sonrası açılan kafe ve çay ocaklarında vatandaş yoğunluğu başladı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni kararlar Rizelileri mutlu etti. Çayın başkenti Rize'de vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde kafe ve çay ocaklarında yoğunluk oluşturdu.

Temennilerinin vaka sayılarının düşüşündeki ivmenin devam etmesi olduğu dile getiren Rizeli Seçkin Memişoğlu "Sezon hayırlı olsun ama nasıl açtık henüz öğrenemedik, galiba yüzde 50 kapasite ile açtık. Artık genelgeyi okuyup öğreneceğiz. Vatandaşlar zaten sıkılmıştı, hastalık da baya bir düştü. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Dışarıda oturmayı çok özlediğini dile getiren Ufuk Gündoğdu isimli vatandaş "Çok özledim oturarak çay içmeyi. O nedenle hemen çay ocağına geldim. Tek sıkıntı Pazar günleri. Biz çalışıyoruz, sadece Pazar günümüz tatil çocuklarla birlikte bir yere gidemiyoruz. Böyle de iyi ama çok güzel oldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı aşı takvimi ile birlikte vaka sayılarının düşmesini temenni ettiklerini dile getiren Selçuk Kandil isimli esnaf ise "Sezonu açtık, hayırlısı olsun. İlk günden müşterilerimiz gelmeye başladı. İnşallah daha hastalık da olmaz. Vatandaş da çok özlemiş, geliyor, yemeğini yiyor, çayını içiyor. İnşallah salgın da artmaz böyle devam eder. Aşılamayla birlikte vaka sayıları düşer ve pandemi de biter inşallah" şeklinde konuştu.

Kısıtlama sonrasında vatandaşın dışarıda vakit geçirmek için işletmelere geldiğini dile getiren Fatih Yılmaz isimli bir başka işletmeci ise "Aylardır beklediğimiz kabine toplantısı gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte genelgeyle açıklanan kurallar sonucunda işletmemizi insanların hizmetine açtık. İnsanlar dışarıda çay içmeyi çok özledi. Dışarıda vakit geçirmeyi özledi, sosyalleşmeyi özledi. Akşam 21.00'a kadar bize açıksınız dedi. Bizim için dezavantaj olduğu kısımlar var. İnsanlar 17.00-18.00'da işten çıkıyor ve oturmaya vakitleri kalmadan biz dükkanları kapatıyoruz. Biraz daha esneklik olsaydı daha iyi olurdu ama şimdilik bu kadarına da şükür" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı