Cansuyu'ndan Güney Sudan'da sünnet organizasyonu
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Cansuyu'ndan Güney Sudan'da sünnet organizasyonu

Cansuyu Derneği, Güney Sudan'da gerçekleştirdiği sünnet organizasyonuyla 1.500 çocuğu sünnet ettirdi.

21.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:56
Cansuyu'ndan Güney Sudan'da sünnet organizasyonu

Cansuyu Derneği, 'da gerçekleştirdiği sünnet organizasyonuyla 1.500 çocuğu sünnet ettirdi.

Dernek açıklamasında, Juba bölgesindeki 1.500 çocuğun, 'den gönüllü olarak giden Türk hekimler eşliğinde sünnet edildiği kaydedildi.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Fırat Aydın, "Afrika'da, hijyenik şartların oluşmaması, sağlık alanındaki yetersizlikler ve maddi imkansızlıklar nedeniyle sünnet büyük bir problem olarak karşımıza çıktı. Organizasyonumuzla bu alandaki sıkıntıya çözüm olacağız ve önümüzdeki süreçte birçok ülkede sünnet faaliyetimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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