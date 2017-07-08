Canikli: Bu Millet, Hangi Bedel Ödenmesi Gerekiyorsa, O Bedeli Öder

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Türk Milletinin egemenliği ve özgürlüğünün korunması için ne gerekirse yapacağını belirterek, "Hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli öder, bu toprakları çiğnetmez, bu bayrakları indirtmez, bu ezanları dindirtmez" dedi.



Akşam saatlerinde Giresun'a gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek göreve yeni başlayan Vali Harun Sarıfakıoğulları'na hayırlı olsun dileklerini iletti. Canikli daha sonra Görele Belediyesince düzenlenen 10'uncu Görele Kemençe ve Horon Festivali'nin açılış etkinliklerine katıldı. Etkinlikte konuşan Canikli, uzun süredir festival yapılmadığını hatırlatarak, "Bu festival Karadeniz için çok önemli. Bugüne kadar bu aşamaya gelmesinde emeği olanları kutluyorum. Bu festivale katılamayanların kalbi burada atıyor. Uzun süredir bu festivalleri yapamıyorduk. Ancak bu ülkenin normalleştiğini göstermek için festivaller yeniden başladı" dedi.



'BU MİLLET EGEMENLİĞİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPAR'



Türk milletinin egemenlik için, özgürlüklerin korunması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Canikli şöyle konuştu:



"Bu ülkenin toprak bütünlüğünü ortadan kaldıramazsınız, kim olursa olsun, bu kez bu millet egemenliği için özgürlüğünün korunması için ne gerekiyorsa yapar. Hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa, o bedeli öder, bu toprakları çiğnetmez, bu bayrakları indirtmez, bu ezanları dindirtmez. Bunun en canlı örneğini, en yakın örneğini görmek isteyenler 15 Temmuz'daki görüntüleri, fotoğrafları izlesinler, ona göre adım atsınlar. Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu orada göreceklerdir. Anlamazlarsa bir kez daha anlatırız onlara. Bu milletin en kolay yaptığı şeylerden bir tanesi; gerektiğinde destan yazmak. Sadece Çanakkale boğazını geçirmemek için 250 bin şehit vermiş bir millettir bu millet. Bu millete kötülük yapmak istenirse, özellikle bu ülkenin suyunu içip, bu milletin ekmeğini yiyip, bu ülkeye ihanet eden olursa onun da cezasını millet verecektir, vermeye de devam edecektir."



'FINDIKTA ÇOK OYUNLAR OYNANDI'



Fındıkta yeni sezonun yaklaştığını da hatırlatan ve fındıkla ilgili geçmiş yıllarda çok oyunlar oynandığını dile getiren Canikli, "Fındıkta çok oyunlar oynandı geçtiğimiz yıllarda. Özellikle üç-beş kişi fındığın fiyatını sürekli aşağı çekip, üreticiyi mağdur edip kendi kazançlarını, kendi rantlarını yükseltmek için hep bir çalışma içerisinde oldular, ama hiç başaramadılar. Sezonda alım zamanı geldiğinde fındığın fiyatından eğer vatandaş memnun olmazsa, fındık alımı dahil her türlü yöntemi kullanacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alıp piyasaya girmesi dahil her türlü yöntemi kullanacağız ve belirli bir fiyatın altına düşmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



KEMENÇE AĞASI İLAN EDİLDİ



Konuşmasının ardından Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Başbakan Yardımcısı Canikli'ye kemençe hediye ederek kendisini festivalin kemençe ağası ilan etti. Festival yerel sanatçıların konseri ile devam etti.



- Giresun