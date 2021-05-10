Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
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Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Güncel

HATAY'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'da silahsız Filistinlilere saldırısı, protesto edildi.

HATAY'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'da silahsız Filistinlilere saldırısı, protesto edildi. Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile konvoy yapan yüzlerce vatandaş 'Kahrolsun İsrail', 'Kudüs'e selam direnişe devam' sloganları atarak tekbir getirdi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları Hatay'da protesto edildi. Memur-Sen Hatay İl Temsilciliği öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, akşam saatlerinden Antakya ilçesinde Vali Ürgen Alanı'nda toplandı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, 'Kahrolsun İsrail', 'Kudüs'e selam direnişe devam' sloganları atarak tekbirler getirdi. Yüzlerce vatandaşın katılım gösterdiği protesto gösterilerinin ardından Memur-Sen Hatay İl Başkanı İsmail Bayrakdar, konu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

'İNSAN OLMANIN ASGARİ ŞARTI BUGÜN BU MEYDANDA TOPLANMAKTIR'İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini söyleyen Memur-Sen Hatay İl Başkanı İsmail Bayrakdar, şöyle konuştu: "Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, o, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı, yılmayacağız, usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz."

Konuşmanın ardından araçlarla konvoy oluşturan eylemciler, tekbir getirip, Türk ve Filistin bayraklarıyla şehir turu attı.  

 


Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Hatay'da, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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