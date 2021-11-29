Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.

Bölgede geceden bu yana etkili olan fırtınadan dolayı Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtınanın etkisini azaltmasının ardından Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki seferler yeniden yapılmaya başlandı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı

İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

 Meteoroloji'den 17 ile turuncu, 35 ile sarı uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den 17 ile turuncu, 35 ile sarı uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title