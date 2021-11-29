Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan seferlere yeniden başlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.

Bölgede geceden bu yana etkili olan fırtınadan dolayı Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtınanın etkisini azaltmasının ardından Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki seferler yeniden yapılmaya başlandı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri yapılamıyor.