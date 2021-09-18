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Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Çanakkale Boğazı açıklarında çatışan gemilerden "Clipper Como" Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı açıklarında çatışan gemilerden "Clipper Como" Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun'a seyreden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clipper Como" adlı gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.

Gemi kaptanları, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

Clipper Como isimli gemi, Çanakkale VTS koordinasyonunda, "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile KIYEM-1 botunun refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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