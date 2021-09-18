Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Çanakkale Boğazı açıklarında çatışan gemilerden "Clipper Como" Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun'a seyreden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clipper Como" adlı gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.

Gemi kaptanları, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

Clipper Como isimli gemi, Çanakkale VTS koordinasyonunda, "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile KIYEM-1 botunun refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.