Çanakkale açıklarında 69 sığınmacı kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında 69 sığınmacı kurtarıldı

05.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:06
Çanakkale açıklarında 69 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen iki grup sığınmacının Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 2 lastik bot içerisindeki 69 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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