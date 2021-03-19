Çalıntı motorlu testere ikinci el internet sitesinde bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesinde çalınan motorlu testere ikinci el ürün satan bir internet sitesinde bulundu.

Bekiroğlu Mahallesi'nde E.A'ya ait evin deposunda bulunan motorlu testere 6 gün önce çalındı. E.A. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren jandarma ekipleri motorlu testereyi çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ikinci el satışı yapan internet sitelerini takibe aldı. Yapılan araştırmada bir internet sitesinde benzer bir ürün satışa konulmuş olduğu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler internet sitesinde ilan koyan Bafra'daki iş yerleri ile temasa geçti. Testereyi B.A. isimli şahıstan satın aldığını söylemesi üzere jandarma ekipleri B.A'yı gözaltına aldı. Motorlu testere ise sahibi E.A.'ya teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı