Çalıntı motorlu testere ikinci el internet sitesinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çalıntı motorlu testere ikinci el internet sitesinde bulundu

19.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:26
Çalıntı motorlu testere ikinci el internet sitesinde bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesinde çalınan motorlu testere ikinci el ürün satan bir internet sitesinde bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çalınan motorlu testere ikinci el ürün satan bir internet sitesinde bulundu.

Bekiroğlu Mahallesi'nde E.A'ya ait evin deposunda bulunan motorlu testere 6 gün önce çalındı. E.A. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren jandarma ekipleri motorlu testereyi çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ikinci el satışı yapan internet sitelerini takibe aldı. Yapılan araştırmada bir internet sitesinde benzer bir ürün satışa konulmuş olduğu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler internet sitesinde ilan koyan Bafra'daki iş yerleri ile temasa geçti. Testereyi B.A. isimli şahıstan satın aldığını söylemesi üzere jandarma ekipleri B.A'yı gözaltına aldı. Motorlu testere ise sahibi E.A.'ya teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Cenk Tosun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çalıntı motorlu testere ikinci el internet sitesinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 21:42:37. #1.15#
title