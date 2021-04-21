Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında Seydikemer'den Bodrum'a kadar Muğla'nın 13 ilçesinde tespiti yapılmış olan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ve nakit yardımı yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında Seydikemer'den Bodrum'a kadar Muğla'nın 13 ilçesinde tespiti yapılmış olan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ve nakit yardımı yapıyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ya da zor günler geçiren vatandaşların mağdur olmaması için özveriyle çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydikemer'den Bodrum'a kadar Muğla'nın 13 ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı yapılıyor.

İçerisinde kuru fasulye, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, sıvı yağ, un, çay, şeker ve makarna gibi temel gıdalardan oluşan binlerce gıda kolisi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Kuru gıda paketlerinin yer aldığı yardım kolileri, maske, mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evlere teslim ediliyor.

Tespiti yapılan ve daha önce gıda yardım paketi almayan vatandaşlara gıda yardım paketi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca halk kart aracılığıyla sosyal yardım alan vatandaşlara da Ramazan ayı için 1000 aileye ek 150 TL maddi destek veriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı