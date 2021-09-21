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Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

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Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Günü'nü çocuklarla kutladı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Günü'nü çocuklarla kutladı.

15 Temmuz Milli Mücadele Millet Bahçesi'nde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Aziziye, Yakutiye ve Palandöken belediyelerinin de işbirliğinde düzenlenen çevre etkinliğine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Dadaşkent Ortaokulu ile Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler katıldı. 33 kişiden oluşan gönüllü temizlik ekibi, öğretmen ve çevre dostu yetkililerle birlikte sosyal farkındalık oluşturma adına bölgede çöp topladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çocuklarımızla birlikte güzel bir çevre etkinliği gerçekleştirdik. Dünya Çevre Günü'nde öğrencilerimizle birlikte çöp topladık. Bilindiği gibi 'Yeşil bir Erzurum' hedefiyle 7 yılda şehrimize 260 park yaptık. Bölgemizde çevreye en büyük önem veren kurumların başında gelmekteyiz. Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu alanda bir farkındalık oluşturmak istedik. Katılım sağlayan okullarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik sonrası çocuklara hijyen seti ve çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

Büyükşehir'den anlamlı çevre etkinliği

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