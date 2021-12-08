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Bursa'da doğum gününde ölen gencin kutlama görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da doğum gününde ölen gencin kutlama görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da doğum günü kutlamasından dönerken metro durağına uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Davut Can Duman'ın kazadan önceki kutlama görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da doğum gününde ölen gencin kutlama görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da doğum günü kutlamasından dönerken metro durağına uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Davut Can Duman'ın kazadan önceki kutlama görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim O. yönetimindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bariyerin üstünden havalanan hafif ticari araç, kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra metro istasyonuna ait durağın alt geçidine uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Davut Can Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğum gününde hayatını kaybeden Duman'ın kazada yaralanan arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptığı tespit edilirken, o ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da doğum gününde ölen gencin kutlama görüntüleri ortaya çıktı

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