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Şehit Polis Memuru Hamit Şahin'in doğum günü unutulmadı

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Bayburtlu şehit polis memuru Hamit Şahin, doğum gününde de unutulmadı.

Şehit Şahin'in eşi, dostu, polis arkadaşları Şahin'in anısına videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar, Şahin'in doğum gününü kutladılar.

Sosyal medyadan paylaşılan o görüntülere binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Doğum günün kutlu olsun şehidim, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" yorumları yapıldı.

10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş patlamasında şehit olan polis memuru Hamit Şahin'in vefatının ardından 8 yıl geçti. Bugün hayatta olsaydı 34'uncu yaş gününü kutlayacak olan Şahin'e arkadaşları tarafından bir video hazırlandı. Şehit Şahin'in doğum gününü kutlayan arkadaşlarının yapmış olduğu paylaşım duygulandırdı. Şahin'in arkadaşları videoda, "Mekanın cennet olsun, nur içinde yat kardeşim, doğum günün kutlu olsun" ifadelerine ver verdiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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