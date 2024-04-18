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Yeni doğum yapan köpek kasabı uyutup et çaldı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir sokak köpeği, yeni doğum yaptığı için et ihtiyacı olan yavruları için kasabı uyutarak et çaldı. Çevre sakinleri ise köpeğe müdahale etmedi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kasabı uyutmayı başaran bir anne köpek gözünü kırpmadan eti alıp gitti. Köpeğin yeni doğum yaptığını bilen çevre sakinleri ve kasap eti almayı başaran köpeğe müdahale etmedi.

İncirliova İstiklal Mahallesi'nde sokakta yaşayan ve yeni doğum yaptığı öğrenilen bir sokak köpeği, yavruları için vukuat işledi. Çevrede dolanan köpek, bölgedeki bir kasabı uyutmayı başararak, gözünü kırpmadan kasaptan et çaldı. Köpeğin yeni doğum yaptığını bilen çevredeki vatandaşların müdahale etmediği köpek aldığı et parçası ile yuvasının yolunu tuttu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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