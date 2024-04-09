Tekirdağ Valisi Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, iftarda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.
Polisevinde düzenlenen iftar sonrası Vali Soytürk, Roman vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Roman vatandaşlardan doğum günü olan Eyüp Sürücüler'e pasta kesilerek doğum günü kutlandı.
Programa, Valilik Özel Kalem Müdürü Yurdanur Arıcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil, Valilik Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe ve Roman dernekleri başkanları katıldı.