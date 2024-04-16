5 yaşındaki oğluna milyonluk araç aldığı konuşulan Kenan Sofuoğlu: Araba bizim değil

Yaşıtlarının aksine lüks araçları kullanmasıyla adından söz ettiren Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zeyn, 5 yaşına girdi. Sofuoğlu da oğlunun doğum günü için milyonluk spor aracı süsleyerek hediye ettiği anları paylaşınca yorumlar da beraberinde geldi. Aracı satın almadığını söyleyen Sofuoğlu, olayın aslını anlattı.

"ARABA BİZİM DEĞİL"

5 yaşındaki oğluna lüks araba hediye ettiği konuşulan milli sporcu, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Bu araç bizim değil bir arkadaşımızın. O da arabasını süsleyip doğum gününde Zayn kullansın diye piste getirdi" dedi. Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, daha önce arazi aracı, panelvan minibüs, tır ve motor gibi birçok araç kullanmıştı.