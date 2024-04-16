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5 yaşındaki oğluna milyonluk araç aldığı konuşulan Kenan Sofuoğlu: Araba bizim değil

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Yaşıtlarının aksine lüks araçları kullanmasıyla adından söz ettiren Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zeyn, 5 yaşına girdi. Sofuoğlu da oğlunun doğum günü için milyonluk spor aracı süsleyerek hediye ettiği anları paylaşınca yorumlar da beraberinde geldi. Aracı satın almadığını söyleyen Sofuoğlu, olayın aslını anlattı.

"ARABA BİZİM DEĞİL"

5 yaşındaki oğluna lüks araba hediye ettiği konuşulan milli sporcu, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Bu araç bizim değil bir arkadaşımızın. O da arabasını süsleyip doğum gününde Zayn kullansın diye piste getirdi" dedi. Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, daha önce arazi aracı, panelvan minibüs, tır ve motor gibi birçok araç kullanmıştı.

5 yaşındaki oğluna milyonluk araç aldığı konuşulan Kenan Sofuoğlu: Araba bizim değil

5 yaşındaki oğluna milyonluk araç aldığı konuşulan Kenan Sofuoğlu: Araba bizim değil

5 yaşındaki oğluna milyonluk araç aldığı konuşulan Kenan Sofuoğlu: Araba bizim değil

5 yaşındaki oğluna milyonluk araç aldığı konuşulan Kenan Sofuoğlu: Araba bizim değil

5 yaşındaki oğluna milyonluk araç aldığı konuşulan Kenan Sofuoğlu: Araba bizim değil

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Spor

Kenan Sofuoğlu Doğum Günü 3.Sayfa Magazin Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (1)

onur aksakal:

travzon halki olarak bu tür davranışları destekleyiruz kenan pizum irademuzdur puda pöyle pilune purda

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