Bucaspor 1928 evinde sahaya çıkacak
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Bucaspor 1928 evinde sahaya çıkacak

19.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:01
Bucaspor 1928 evinde sahaya çıkacak

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Fatsa Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928 yarın evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u konuk edecek.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Fatsa Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928 yarın evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı Tunç Murat mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, zirve yarışında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Takımıma inanıyorum. Edirnespor karşılaşmasını kazanacağız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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