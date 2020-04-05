Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındıBURDUR'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ile 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan site, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ile 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan site, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bucak ilçemizde bir vatandaşımızda Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine ikametinin bulunduğu Yenimahalle 1209 sokağın tamamı ve Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir site, her türlü teması önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlar için tedbir alınmıştır" denildi.

SOKAK VE SİTENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmasına karar verilen 1209 Sokak'ın giriş ve çıkışları demir polis barikatları ve şeritlerle kapatıldı. Sokağın içinde ise özel kıyafetli sağlık ekiplerinin çalışma yaptığı görüldü. 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan sitenin önünde ise bir polis ekibi görevlendirildi. Sitenin giriş ve çıkışları da polis barikatı ve şeritlerle kapatıldı.

Diğer yandan testi pozitif çıkan vatandaşın 1209 Sokak'ta ikamet ettiği, yakınının oturduğu 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan siteye de bir süre önce ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaynak: DHA