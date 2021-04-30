Bu güneş santralleri 3 bin 405 evin günlük elektriğini sağlıyor
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Bu güneş santralleri 3 bin 405 evin günlük elektriğini sağlıyor

Bu güneş santralleri 3 bin 405 evin günlük elektriğini sağlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kandıra Namazgah Barajı yanında 3 adet ve Kullar Atık su Arıtma Tesisi üzerinde olmak üzere 4 adet Güneş Enerji Santral (GES) tesisleri ile günlük 3 bin 405 hanenin enerji ihtiyacı kadar elektrik üretiliyor.

Kocaeli'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ve abonelerine sağladığı modern ve sağlıklı altyapı ile işletmecilik hizmetleri sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, enerji ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için güneşin sınırsız enerjisinden yararlanıyor.

126,5 MİLYON TL ENERJİ GİDERİ

Güneş enerjisi, iklim şartlarının elverişli ve sürdürülebilir özellikte olmasından dolayı ülkemizde hızla yaygınlaşıyor. İSU Genel Müdürlüğü, abonelerin sağlıklı hizmetler yürütmek için 23 adet atık su arıtma, 13 adet içme suyu arıtma tesisi, onlarca içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu terfi merkezi ile hizmet veriyor. Bu tesislerin rantabl çalıştırılmaları sonucu 2020 yılında, 126,5 milyon lira enerji gideri oldu.

SANTRALLERDEN 10,25 MİLYON TL GELİR

İSU, enerji giderlerinin bir kısmını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için yatırımlar gerçekleştirdi. Güneş enerjisinde yararlanmak için 4 adet enerji santrali, baraj ve isale hatlarından yararlanmak için 6 adet hidroelektrik santrali ve atık su arıtma çamurlarından yararlanmak için de 2 adet biyokütle enerji santralı kurarak enerji elde ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve işletmeye alınan enerji santralleri ile 2020 yılında 10,25 milyon lira enerji geliri elde etti ve enerji giderlerinin yüzde 12,01'i karşılamış oldu.

4 GES TESİSİ

Kandıra Namazgah Barajı kenarında 60 dönüm arazi üzerinde kurulan Namazgah GES 1, 2 ve 3 tesislerinde, toplam 12.804 adet fotovoltaik panel bulunmaktadır. Toplam 3 MW kurulu gücü bulunan santrallerde yıllık 4 milyon 750 bin gWh elektrik enerjisi üretimi yapılıyor. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinde kurulan ve 3960 adet güneş paneli bulunan santral, 1 MW kurulu güçte. Kandıra Namazgah GES1,2,3 ve Kullar GES olmak üzere 4 santralin çalışması ile günlük, 21.144 kWh enerji elde ediliyor. Bu enerji ile, 3405 hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak kadar elektrik üretiliyor.

Kaynak: Bültenler

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