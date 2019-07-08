Bozüyük'te Emekliler Haftası kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emekliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu program, Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Dernek Başkanı Ramazan Peker'in konuşması ile devam etti. Başkan Peker, konuşmasında; "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emekliye ayrıldığı 30 Haziran 1927 gününü Emekliler Günü içinde bulunduğumuz haftayı emekliler platformumuzca geleneksel hale getirilerek kutlamaktayız. Günün anlam ve önemini belirten etkinlikler genel merkezimizden Anıtkabir ziyaretimizle başlayarak etkinliklerimiz yurt genelinde şubelerimizce de düzenlenmektedir. 2019 yılı Emekliler Haftası başlarken, ülkemizde yeterli beslenebilmesi için zorunlu harcamaların açlık sınırı 2 bin 67 liradır. Bugün emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırı altında aylık almaktadır. Emeklilerin bu zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalıştığı günümüzde Mustafa Kemal Atatürk "Bir milleti yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır" diyerek yaşlı ve emekliye ne kadar büyük bir önem verdiğini göstermiştir. Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin, emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir. Ülkemizin kalkınmasına değerli hizmetler yapan alın teri döken emeklilerimize en iyi hayat şartlarını sağlamak sosyal devlet anlayışının da bir gereğidir. Emekliler olarak Anayasamızda "vazgeçilmez bir unsur olan eşit vatandaşlık hakkımızı" sosyal güvenlikte de istiyoruz. 2019 ikinci dönem artışının emeklinin temel gıdaya gelen artışlar 6 aylık yüzde 20'nin üzerinde artmıştır. Bu göz ardı edilmesin, artışların tüfe+refah payı olarak belirlenmesi, emekliler arasında toplu sözleşme ve tüfe olarak yapılan ayrımcılıklar emeklileri üzmüştür" dedi.

Konuşmanın ardından Bozüyük'ün yerli sanatçıları emeklilere müzik ziyafeti yaşattı. İhtiyar delikanlılarda müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA