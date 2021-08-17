Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
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Bozkurt'ta selin izleri siliniyor

Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde kayıpları arama çalışması sürerken, temizlik çalışması ile de selin izleri silinmeye çalışılıyor.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde kayıpları arama çalışması sürerken, temizlik çalışması ile de selin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince yapılan çalışmada binanın giriş katının tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. 

Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde şu ana kadar 62 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp ihbarlarına ilişkin arama çalışmaları ise hem çöken Ölçer Apartmanı enkazında hem de ilçe merkezinde ve taşan Ezine Çayı güzergahında sürüyor. Yüzlerce arama kurtarma ekibi, harabeye dönen ilçede cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor. Çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ HASAR ORTAYA ÇIKTIİlçede selin izleri silinmeye çalışılırken hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan temizlik çalışmaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle tüm arama çalışmalarında aktif şekilde yer alan PAK ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yaptığı temizlikte bodrum katın tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. Ekipler, el arabası ve küreklerle çamur ve balçığı dışarı çıkardı. Giriş katındaki cihazların bazılarının sel sularına kapıldığı bazlarının ise tamamen bozulduğu görüldü. OKULDA TEMİZLİK ÇALIŞMASIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde temizlik çalışması yapıp, tüm masa ve sıraları yıkayarak yeni eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalıştı. AFAD gönüllüsü Sinan Koçoğlu, "Bolu'dan buraya geldik. Okulun katlarını temizledik, şu anda masa ve sandalyeleri temizliyoruz. Okulu yeni yıla hazır edeceğiz inşallah" dedi.HASARLI APARTMAN YIKILDI

Ayrıca, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam saatlerinde başladı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucu bina kontrollü şekilde tamamen yıkıldı. 


Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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