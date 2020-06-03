Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.533.328.493
ASELSAN 1.013.058.164
Türk Hava Yolları 682.797.
03.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:45
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.533.328.493
|ASELSAN
|1.013.058.164
|Türk Hava Yolları
|682.797.476
|Emlak Konut GMYO
|681.209.336
|Anadolu Efes
|566.539.232
|Akbank
|501.072.958
|Odaş Elektrik
|425.113.598
|Ereğli Demir Çelik
|407.616.429
|Eczacıbaşı İlaç
|406.484.702
|Güneş Sigorta
|389.316.979
|Tüpraş
|377.913.393
|Tekfen Holding
|360.419.329
|Yapı ve Kredi Bankası
|327.070.301
|Petkim
|325.468.358
|Vakıflar Bankası
|297.599.169
|İş Finansal Kiralama
|275.702.888
|Gübre Fabrikaları
|244.154.759
|İş Bankası (C)
|231.066.549
|Bim Mağazalar
|230.416.382
|Torunlar GMYO
|225.599.217
Kaynak: AA