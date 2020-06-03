Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.533.328.493

ASELSAN 1.013.058.164

Türk Hava Yolları 682.797.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.533.328.493 ASELSAN 1.013.058.164 Türk Hava Yolları 682.797.476 Emlak Konut GMYO 681.209.336 Anadolu Efes 566.539.232 Akbank 501.072.958 Odaş Elektrik 425.113.598 Ereğli Demir Çelik 407.616.429 Eczacıbaşı İlaç 406.484.702 Güneş Sigorta 389.316.979 Tüpraş 377.913.393 Tekfen Holding 360.419.329 Yapı ve Kredi Bankası 327.070.301 Petkim 325.468.358 Vakıflar Bankası 297.599.169 İş Finansal Kiralama 275.702.888 Gübre Fabrikaları 244.154.759 İş Bankası (C) 231.066.549 Bim Mağazalar 230.416.382 Torunlar GMYO 225.599.217 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA