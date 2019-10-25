Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 904.360.366
ASELSAN 506.894.737
Garanti Bankası 466.958.

25.10.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 904.360.366
ASELSAN 506.894.737
Garanti Bankası 466.958.576
Tüpraş 227.128.350
Akbank 222.966.019
İş Fin.Kir. 212.814.210
Kardemir (D) 202.114.401
Ereğli Demir Çelik 143.076.083
Petkim 140.439.655
Koza Madencilik 131.656.855
Tekfen Holding 128.021.186
İhlas Gayrimenkul 108.188.166
Emlak Konut GMYO 106.799.664
İpek Doğal Enerji 98.570.329
Koza Altın 96.517.398
Sasa Polyester 90.199.198
Pegasus 88.304.737
Türk Telekom 85.110.831
Halkbank 83.181.580
Vestel 82.643.952
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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