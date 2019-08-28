Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.035.899.755
Türk Hava Yolları 893.108.
28.08.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.035.899.755
|Türk Hava Yolları
|893.108.546
|Yapı ve Kredi Bank.
|407.754.332
|ASELSAN
|305.336.325
|Akbank
|262.001.601
|Tüpraş
|237.309.427
|Pegasus
|209.362.078
|Adese Alışveriş Ticaret
|199.134.691
|Turkcell
|198.514.207
|Koza Madencilik
|188.416.371
|Halkbank
|173.183.687
|Koza Altın
|166.165.178
|Petkim
|152.248.018
|Vakıflar Bankası
|139.709.512
|İş Bankası (C)
|139.489.510
|Ereğli Demir Çelik
|127.356.788
|Bim Mağazalar
|123.204.425
|Türk Telekom
|119.966.181
|Kardemir (D)
|118.993.811
|İpek Doğal Enerji
|114.764.188
Kaynak: AA