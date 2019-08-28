Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.035.899.755
Türk Hava Yolları 893.108.

28.08.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.035.899.755
Türk Hava Yolları 893.108.546
Yapı ve Kredi Bank. 407.754.332
ASELSAN 305.336.325
Akbank 262.001.601
Tüpraş 237.309.427
Pegasus 209.362.078
Adese Alışveriş Ticaret 199.134.691
Turkcell 198.514.207
Koza Madencilik 188.416.371
Halkbank 173.183.687
Koza Altın 166.165.178
Petkim 152.248.018
Vakıflar Bankası 139.709.512
İş Bankası (C) 139.489.510
Ereğli Demir Çelik 127.356.788
Bim Mağazalar 123.204.425
Türk Telekom 119.966.181
Kardemir (D) 118.993.811
İpek Doğal Enerji 114.764.188
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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