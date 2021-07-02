Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.500,00 -0,29 -14,81 İş Bankası (C) 5,15 -0,19 -24,18 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,98 0,34 -22,80 İş Girişim 9,40 -1,67 -50,40 İş GMYO 1,89 0,00 -25,59 İş Y. Men. Değ. 14,63 3,47 -11,85 İş Yat. Ort. 2,87 0,35 -14,66 İşbir Holding 5.600,00 5,26 104,56 Işık Plastik 30,82 0,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 1,19 -25,44 İttifak Holding 1,45 -0,68 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 19,82 -0,20 10,11 İzmir Demir Çelik 2,48 1,64 -25,07 İzmir Fırça 5,40 -0,55 -2,88 Jantsa Jant Sanayi 78,55 -3,14 89,51 Kafein Yazılım 27,22 1,87 27,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,66 1,48 Kaplamin 19,11 0,68 -43,46 Kardemir (A) 6,00 -0,33 0,84 Kardemir (B) 5,98 0,17 13,47 Kardemir (D) 6,74 1,51 16,61 Karel Elektronik 35,10 4,71 52,21 Karsan Otomotiv 3,73 1,91 14,77 Karsu Tekstil 8,04 -1,71 -5,96 Kartonsan 52,00 -0,76 -45,07 Katmerciler Ekipman 3,45 0,58 12,01 Kent Gıda 245,00 2,04 -31,10 Kerevitaş Gıda 4,46 0,00 -32,22 Kervan Gıda 14,38 0,49 9,76 Kervansaray Yat. Holding 0,67 0,00 -46,83 Kiler GMYO 1,75 -1,13 -30,28 Klimasan Klima 20,80 6,23 22,57 Koç Holding 19,45 4,96 -4,90 Konfrut Gıda 18,06 0,61 6,86 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,30 -2,30 205,32 Konya Çimento 847,00 4,34 -25,04 Koray GMYO 6,17 3,35 38,65 Kordsa Teknik Tekstil 20,58 0,98 32,35 Koza Altın 112,80 -4,81 16,65 Koza Madencilik 13,80 -3,23 -10,91 Körfez GMYO 5,15 -1,72 -11,21 Kristal Kola 1,93 0,52 -50,77 Kron Telekomünikasyon 54,10 1,12 46,85 Kuştur Kuşadası Turizm 263,80 -2,80 67,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 -0,47 -7,83 Kütahya Porselen 46,68 -9,97 -7,47 Lider Faktoring 2,84 2,53 -16,72 Link Bilgisayar 30,50 0,99 -3,47 Logo Yazılım 36,00 4,53 15,61 Lokman Hekim Sağlık 9,18 2,23 28,07 Lüks Kadife 48,18 -0,12 67,22 Makina Takım 2,66 0,76 -21,99 Marka Yatırım Holding 4,85 -1,02 -24,57 Marmaris Altınyunus 192,00 -4,05 72,82 Marshall 250,10 -1,30 -18,45 Martı GMYO 1,10 0,92 -56,92 Martı Otel 1,96 -2,00 -7,98 Matriks Bilgi Dağıtım 32,00 1,07 Mavi Giyim 56,60 -0,70 8,43 Mazhar Zorlu Holding 37,58 -1,00 19,38 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 30,80 Mega Polietilen 8,07 -1,71 5,35 Menderes Tekstil 2,04 -0,49 -33,98 Mercan Kimya 9,19 -0,65 Merit Turizm 17,30 -1,98 67,00 Merko Gıda 5,23 2,55 -39,47 Metemtur Yatırım 5,40 -10,00 -33,21 Metro Holding 1,68 -1,18 -19,23 Metro Petrol ve Tesisleri 2,18 1,40 -24,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 -0,55 -22,32 Migros Ticaret 32,52 0,37 -24,02 Milpa 4,19 4,75 -8,91 Mistral GMYO 4,50 3,45 -4,46 MLP Sağlık 22,70 0,62 14,24 MMC San. ve Tic. Yat. 6,40 -4,48 39,13 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,30 -2,01 -38,40 Mondi Tire Kutsan 6,98 4,18 -8,16 Naturel Enerji 35,80 1,36 0,82 Naturelgaz 7,58 -1,17 Net Holding 4,20 0,72 22,45 Netaş Telekom. 20,12 -1,47 -28,35 Niğbaş Niğde Beton 13,43 -2,82 -74,17 Nuh Çimento 42,10 1,74 -12,34 Nurol GMYO 13,31 0,00 82,58 Odaş Elektrik 1,83 -1,08 -53,08 Orge Enerji Elektrik 5,98 2,57 29,65 Orma Orman Mahsulleri 28,14 -7,43 91,17 Osmanlı Menkul 22,78 -0,26 -26,37 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,89 -17,57 Otokar 283,90 -2,44 -6,70 Oyak Çimento 6,76 -0,88 -23,01 Oyak Yat. Ort. 7,30 -2,01 5,77 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,28 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,02 -1,47 -14,65 Özak GMYO 3,88 -0,77 -23,92 Özbal Çelik Boru 12,74 -9,96 94,50 Özderici GMYO 1,52 -1,94 -31,53 Özerden Plastik 9,40 -0,53 4,44 Pamukova Elektrik 35,98 -2,44 68,76 Panora GMYO 6,08 0,33 1,03 Papilon Savunma 14,70 -1,74 -35,41 Park Elek.Madencilik 4,69 -1,88 -12,66 Parsan 29,08 1,96 19,67 Pegasus 77,95 2,50 4,49 Peker GMYO 1,21 10,00 -46,51 Penguen Gıda 3,08 0,65 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,56 0,37 Pera GMYO 1,26 -2,33 -28,07 Pergamon Dış Ticaret 22,04 0,00 20,25 Petkim 5,23 -1,13 5,02 Petrokent Turizm 2.560,00 -10,00 182,44 Pınar Et ve Un 17,50 0,52 -20,03 Pınar Su 7,16 -0,42 -3,63 Pınar Süt 17,47 0,40 -22,53 Plastikkart 15,58 7,08 7,82 Polisan Holding 2,75 1,85 -28,47 Politeknik Metal 371,90 -1,93 -8,34 Prizma Press Matbaacılık 4,31 1,17 -21,35 QNB Finans Fin. Kir. 86,80 0,00 -30,73 QNB Finansbank 42,04 0,10 -40,24 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,98 -0,88 Ral Yatırım Holding 3,73 5,07 -15,99 Ray Sigorta 10,10 -0,59 -34,63 Reysaş GMYO 4,09 -0,97 -24,95 Reysaş Lojistik 3,98 -1,24 -23,08 Rhea Girişim 1,88 -1,05 -49,46 Rodrigo Tekstil 16,82 -2,61 22,68 Royal Halı 3,36 -1,75 -2,33 RTA Laboratuvarları 19,96 -1,87 -34,08 Sabancı Holding 9,14 2,58 -17,10 Safkar Ege Soğutmacılık 7,51 1,62 -30,97 Sanel Mühendislik 4,91 4,47 43,57 Sanifoam Sünger 18,19 -1,14 33,75 Sanko Pazarlama 9,74 -0,31 5,09 Saray Matbaacılık 4,75 4,63 -45,84 Sarkuysan 12,80 1,35 47,17 Sasa Polyester 28,62 3,40 91,00 Say Yenilenebilir Enerji 24,88 -5,76 192,36 Sekuro Plastik 21,96 -1,96 57,31 Selçuk Ecza Deposu 8,35 -0,36 -37,83 Selçuk Gıda 4,85 2,97 -2,61 Selva Gıda Sanayi 5,37 9,82 Senkron Güvenlik 27,00 1,81 2,82 Serve Film Prodüksiyon 16,72 10,00 4,50 Servet GMYO 84,55 3,17 7,84 Seyitler Kimya 14,70 0,00 9,18 Silverline Endüstri 5,08 0,40 -40,93 Sinpaş GMYO 4,61 5,73 10,29 Smartiks Yazılım 5,70 1,60 -35,67 Sodaş Sodyum Sanayii 22,30 7,52 -15,32 Söktaş 4,15 0,48 -18,47 Sönmez Filament 39,08 0,51 -44,33 Sönmez Pamuklu 13,50 0,37 -43,75 Sumaş Suni Tahta 63,00 0,00 22,93 Şeker Fin. Kir. 5,92 -1,00 -7,50 Şekerbank 1,05 -0,94 -30,46 Şişe Cam 7,72 -0,52 7,83 Şok Marketler Ticaret 11,48 -0,61 -8,01 T. Halk Bankası 4,96 -2,17 -10,79 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 0,00 -34,00 T.S.K.B. 1,27 -0,78 -27,28 T.Tuborg 16,90 -0,59 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 34,90 1,22 231,43 Tat Gıda 8,25 1,60 -28,64 TAV Havalimanları 25,52 0,39 19,81 Taze Kuru Gıda 197,70 -9,97 -8,60 Tek-Art Turizm 1,55 0,00 -23,27 Tekfen Holding 14,79 -0,47 -9,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 0,46 -24,71 Temapol Polimer Plastik 15,35 3,02 33,48 TGS Dış Ticaret 12,06 -1,47 -5,11 Tofaş Oto. Fab. 31,30 4,33 1,26 Torunlar GMYO 2,86 -2,05 -26,67 Trabzon Liman 30,70 -0,65 -4,42 Trabzonspor Sportif 2,52 -2,70 3,28 Trend GMYO 7,05 0,57 -43,91 TSKB GMYO 2,88 -1,03 -49,91 Tuğçelik 11,79 -1,17 45,92 Tukaş 6,94 -0,57 -28,38 Turcas Petrol 3,47 0,00 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,75 -0,91 Turkcell 16,05 -1,17 2,27 Tümosan Motor ve Traktör 17,72 0,00 25,94 Tüpraş 95,65 -0,52 -11,44 Türk Hava Yolları 13,74 -0,07 6,43 Türk İlaç Serum 30,50 1,46 Türk Prysmian Kablo 11,89 -1,08 -1,43 Türk Telekom 6,45 -0,15 -20,29 Türk Traktör 176,00 -2,06 3,30 Türker Proje Gayrimenkul 127,60 -0,93 13,02 Türkiye Sigorta 4,72 0,00 -23,60 Ufuk Yatırım 13,90 -0,86 3,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -0,73 -3,30 Ulusoy Elektrik 57,85 0,00 12,66 Ulusoy Un Sanayi 4,83 2,11 -5,08 Umpaş Holding 1,40 2,94 -46,36 Uşak Seramik 1,82 -2,15 -22,22 Utopya Turizm 20,96 1,26 -45,98 Uzertaş Boya 39,00 1,93 -31,10 Ülker Bisküvi 20,52 -0,58 -8,06 Ünlü Yatırım Holding 4,80 -1,23 Vakıf Fin. Kir. 10,70 9,97 151,17 Vakıf GMYO 1,49 0,00 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 7,10 9,91 -3,53 Vakıflar Bankası 3,52 -0,28 -25,27 Vakko Tekstil 12,20 -0,73 94,69 Vanet Gıda 5,28 3,13 -31,69 Verusa Holding 46,48 -2,11 3,06 Verusaturk Girisim 23,80 3,03 81,96 Vestel 31,08 -0,26 47,58 Vestel Beyaz Eşya 45,98 0,13 19,29 Viking Kağıt 5,10 -4,67 -43,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,00 -26,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,46 9,95 0,74 Yataş 13,14 0,84 -9,07 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,06 0,50 -7,73 Yeni Gimat GMYO 13,98 0,07 20,60 Yeşil GMYO 1,06 -0,93 -23,19 Yeşil Yapı 1,19 -1,65 -35,33 Yeşil Yatırım Holding 2,43 -0,82 -43,17 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.319,90 -0,24 -21,03 Yonga Mobilya 22,86 1,60 -23,26 Yükselen Çelik 4,92 -0,61 -5,96 Yünsa 11,16 -0,89 -19,66 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,88 1,62 -32,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak Altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi