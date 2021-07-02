Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.500,00
|-0,29
|-14,81
|İş Bankası (C)
|5,15
|-0,19
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,98
|0,34
|-22,80
|İş Girişim
|9,40
|-1,67
|-50,40
|İş GMYO
|1,89
|0,00
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|14,63
|3,47
|-11,85
|İş Yat. Ort.
|2,87
|0,35
|-14,66
|İşbir Holding
|5.600,00
|5,26
|104,56
|Işık Plastik
|30,82
|0,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|1,19
|-25,44
|İttifak Holding
|1,45
|-0,68
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|19,82
|-0,20
|10,11
|İzmir Demir Çelik
|2,48
|1,64
|-25,07
|İzmir Fırça
|5,40
|-0,55
|-2,88
|Jantsa Jant Sanayi
|78,55
|-3,14
|89,51
|Kafein Yazılım
|27,22
|1,87
|27,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,66
|1,48
|Kaplamin
|19,11
|0,68
|-43,46
|Kardemir (A)
|6,00
|-0,33
|0,84
|Kardemir (B)
|5,98
|0,17
|13,47
|Kardemir (D)
|6,74
|1,51
|16,61
|Karel Elektronik
|35,10
|4,71
|52,21
|Karsan Otomotiv
|3,73
|1,91
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,04
|-1,71
|-5,96
|Kartonsan
|52,00
|-0,76
|-45,07
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|0,58
|12,01
|Kent Gıda
|245,00
|2,04
|-31,10
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|0,00
|-32,22
|Kervan Gıda
|14,38
|0,49
|9,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|0,00
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,75
|-1,13
|-30,28
|Klimasan Klima
|20,80
|6,23
|22,57
|Koç Holding
|19,45
|4,96
|-4,90
|Konfrut Gıda
|18,06
|0,61
|6,86
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,30
|-2,30
|205,32
|Konya Çimento
|847,00
|4,34
|-25,04
|Koray GMYO
|6,17
|3,35
|38,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,58
|0,98
|32,35
|Koza Altın
|112,80
|-4,81
|16,65
|Koza Madencilik
|13,80
|-3,23
|-10,91
|Körfez GMYO
|5,15
|-1,72
|-11,21
|Kristal Kola
|1,93
|0,52
|-50,77
|Kron Telekomünikasyon
|54,10
|1,12
|46,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|263,80
|-2,80
|67,71
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|-0,47
|-7,83
|Kütahya Porselen
|46,68
|-9,97
|-7,47
|Lider Faktoring
|2,84
|2,53
|-16,72
|Link Bilgisayar
|30,50
|0,99
|-3,47
|Logo Yazılım
|36,00
|4,53
|15,61
|Lokman Hekim Sağlık
|9,18
|2,23
|28,07
|Lüks Kadife
|48,18
|-0,12
|67,22
|Makina Takım
|2,66
|0,76
|-21,99
|Marka Yatırım Holding
|4,85
|-1,02
|-24,57
|Marmaris Altınyunus
|192,00
|-4,05
|72,82
|Marshall
|250,10
|-1,30
|-18,45
|Martı GMYO
|1,10
|0,92
|-56,92
|Martı Otel
|1,96
|-2,00
|-7,98
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,00
|1,07
|Mavi Giyim
|56,60
|-0,70
|8,43
|Mazhar Zorlu Holding
|37,58
|-1,00
|19,38
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|30,80
|Mega Polietilen
|8,07
|-1,71
|5,35
|Menderes Tekstil
|2,04
|-0,49
|-33,98
|Mercan Kimya
|9,19
|-0,65
|Merit Turizm
|17,30
|-1,98
|67,00
|Merko Gıda
|5,23
|2,55
|-39,47
|Metemtur Yatırım
|5,40
|-10,00
|-33,21
|Metro Holding
|1,68
|-1,18
|-19,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,18
|1,40
|-24,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|-0,55
|-22,32
|Migros Ticaret
|32,52
|0,37
|-24,02
|Milpa
|4,19
|4,75
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,50
|3,45
|-4,46
|MLP Sağlık
|22,70
|0,62
|14,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,40
|-4,48
|39,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,30
|-2,01
|-38,40
|Mondi Tire Kutsan
|6,98
|4,18
|-8,16
|Naturel Enerji
|35,80
|1,36
|0,82
|Naturelgaz
|7,58
|-1,17
|Net Holding
|4,20
|0,72
|22,45
|Netaş Telekom.
|20,12
|-1,47
|-28,35
|Niğbaş Niğde Beton
|13,43
|-2,82
|-74,17
|Nuh Çimento
|42,10
|1,74
|-12,34
|Nurol GMYO
|13,31
|0,00
|82,58
|Odaş Elektrik
|1,83
|-1,08
|-53,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,98
|2,57
|29,65
|Orma Orman Mahsulleri
|28,14
|-7,43
|91,17
|Osmanlı Menkul
|22,78
|-0,26
|-26,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,89
|-17,57
|Otokar
|283,90
|-2,44
|-6,70
|Oyak Çimento
|6,76
|-0,88
|-23,01
|Oyak Yat. Ort.
|7,30
|-2,01
|5,77
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,28
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|-1,47
|-14,65
|Özak GMYO
|3,88
|-0,77
|-23,92
|Özbal Çelik Boru
|12,74
|-9,96
|94,50
|Özderici GMYO
|1,52
|-1,94
|-31,53
|Özerden Plastik
|9,40
|-0,53
|4,44
|Pamukova Elektrik
|35,98
|-2,44
|68,76
|Panora GMYO
|6,08
|0,33
|1,03
|Papilon Savunma
|14,70
|-1,74
|-35,41
|Park Elek.Madencilik
|4,69
|-1,88
|-12,66
|Parsan
|29,08
|1,96
|19,67
|Pegasus
|77,95
|2,50
|4,49
|Peker GMYO
|1,21
|10,00
|-46,51
|Penguen Gıda
|3,08
|0,65
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,56
|0,37
|Pera GMYO
|1,26
|-2,33
|-28,07
|Pergamon Dış Ticaret
|22,04
|0,00
|20,25
|Petkim
|5,23
|-1,13
|5,02
|Petrokent Turizm
|2.560,00
|-10,00
|182,44
|Pınar Et ve Un
|17,50
|0,52
|-20,03
|Pınar Su
|7,16
|-0,42
|-3,63
|Pınar Süt
|17,47
|0,40
|-22,53
|Plastikkart
|15,58
|7,08
|7,82
|Polisan Holding
|2,75
|1,85
|-28,47
|Politeknik Metal
|371,90
|-1,93
|-8,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,31
|1,17
|-21,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,80
|0,00
|-30,73
|QNB Finansbank
|42,04
|0,10
|-40,24
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,98
|-0,88
|Ral Yatırım Holding
|3,73
|5,07
|-15,99
|Ray Sigorta
|10,10
|-0,59
|-34,63
|Reysaş GMYO
|4,09
|-0,97
|-24,95
|Reysaş Lojistik
|3,98
|-1,24
|-23,08
|Rhea Girişim
|1,88
|-1,05
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|16,82
|-2,61
|22,68
|Royal Halı
|3,36
|-1,75
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|19,96
|-1,87
|-34,08
|Sabancı Holding
|9,14
|2,58
|-17,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,51
|1,62
|-30,97
|Sanel Mühendislik
|4,91
|4,47
|43,57
|Sanifoam Sünger
|18,19
|-1,14
|33,75
|Sanko Pazarlama
|9,74
|-0,31
|5,09
|Saray Matbaacılık
|4,75
|4,63
|-45,84
|Sarkuysan
|12,80
|1,35
|47,17
|Sasa Polyester
|28,62
|3,40
|91,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,88
|-5,76
|192,36
|Sekuro Plastik
|21,96
|-1,96
|57,31
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|-0,36
|-37,83
|Selçuk Gıda
|4,85
|2,97
|-2,61
|Selva Gıda Sanayi
|5,37
|9,82
|Senkron Güvenlik
|27,00
|1,81
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|16,72
|10,00
|4,50
|Servet GMYO
|84,55
|3,17
|7,84
|Seyitler Kimya
|14,70
|0,00
|9,18
|Silverline Endüstri
|5,08
|0,40
|-40,93
|Sinpaş GMYO
|4,61
|5,73
|10,29
|Smartiks Yazılım
|5,70
|1,60
|-35,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,30
|7,52
|-15,32
|Söktaş
|4,15
|0,48
|-18,47
|Sönmez Filament
|39,08
|0,51
|-44,33
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|0,37
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|63,00
|0,00
|22,93
|Şeker Fin. Kir.
|5,92
|-1,00
|-7,50
|Şekerbank
|1,05
|-0,94
|-30,46
|Şişe Cam
|7,72
|-0,52
|7,83
|Şok Marketler Ticaret
|11,48
|-0,61
|-8,01
|T. Halk Bankası
|4,96
|-2,17
|-10,79
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|0,00
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,27
|-0,78
|-27,28
|T.Tuborg
|16,90
|-0,59
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|34,90
|1,22
|231,43
|Tat Gıda
|8,25
|1,60
|-28,64
|TAV Havalimanları
|25,52
|0,39
|19,81
|Taze Kuru Gıda
|197,70
|-9,97
|-8,60
|Tek-Art Turizm
|1,55
|0,00
|-23,27
|Tekfen Holding
|14,79
|-0,47
|-9,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,52
|0,46
|-24,71
|Temapol Polimer Plastik
|15,35
|3,02
|33,48
|TGS Dış Ticaret
|12,06
|-1,47
|-5,11
|Tofaş Oto. Fab.
|31,30
|4,33
|1,26
|Torunlar GMYO
|2,86
|-2,05
|-26,67
|Trabzon Liman
|30,70
|-0,65
|-4,42
|Trabzonspor Sportif
|2,52
|-2,70
|3,28
|Trend GMYO
|7,05
|0,57
|-43,91
|TSKB GMYO
|2,88
|-1,03
|-49,91
|Tuğçelik
|11,79
|-1,17
|45,92
|Tukaş
|6,94
|-0,57
|-28,38
|Turcas Petrol
|3,47
|0,00
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,75
|-0,91
|Turkcell
|16,05
|-1,17
|2,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,72
|0,00
|25,94
|Tüpraş
|95,65
|-0,52
|-11,44
|Türk Hava Yolları
|13,74
|-0,07
|6,43
|Türk İlaç Serum
|30,50
|1,46
|Türk Prysmian Kablo
|11,89
|-1,08
|-1,43
|Türk Telekom
|6,45
|-0,15
|-20,29
|Türk Traktör
|176,00
|-2,06
|3,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,60
|-0,93
|13,02
|Türkiye Sigorta
|4,72
|0,00
|-23,60
|Ufuk Yatırım
|13,90
|-0,86
|3,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-0,73
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|57,85
|0,00
|12,66
|Ulusoy Un Sanayi
|4,83
|2,11
|-5,08
|Umpaş Holding
|1,40
|2,94
|-46,36
|Uşak Seramik
|1,82
|-2,15
|-22,22
|Utopya Turizm
|20,96
|1,26
|-45,98
|Uzertaş Boya
|39,00
|1,93
|-31,10
|Ülker Bisküvi
|20,52
|-0,58
|-8,06
|Ünlü Yatırım Holding
|4,80
|-1,23
|Vakıf Fin. Kir.
|10,70
|9,97
|151,17
|Vakıf GMYO
|1,49
|0,00
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|7,10
|9,91
|-3,53
|Vakıflar Bankası
|3,52
|-0,28
|-25,27
|Vakko Tekstil
|12,20
|-0,73
|94,69
|Vanet Gıda
|5,28
|3,13
|-31,69
|Verusa Holding
|46,48
|-2,11
|3,06
|Verusaturk Girisim
|23,80
|3,03
|81,96
|Vestel
|31,08
|-0,26
|47,58
|Vestel Beyaz Eşya
|45,98
|0,13
|19,29
|Viking Kağıt
|5,10
|-4,67
|-43,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,00
|-26,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,46
|9,95
|0,74
|Yataş
|13,14
|0,84
|-9,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,06
|0,50
|-7,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,98
|0,07
|20,60
|Yeşil GMYO
|1,06
|-0,93
|-23,19
|Yeşil Yapı
|1,19
|-1,65
|-35,33
|Yeşil Yatırım Holding
|2,43
|-0,82
|-43,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.319,90
|-0,24
|-21,03
|Yonga Mobilya
|22,86
|1,60
|-23,26
|Yükselen Çelik
|4,92
|-0,61
|-5,96
|Yünsa
|11,16
|-0,89
|-19,66
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,88
|1,62
|-32,13
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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