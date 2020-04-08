Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 -0,58 -8,06 Acıpayam Selüloz 5,55 2,21 -12,87 Adana Çimento (A) 7,50 -0,13 -22,76 Adana Çimento (B) 5,99 -0,83 -15,99 Adana Çimento (C) 1,77 -1,12 -20,63 Adel Kalemcilik 11,46 0,35 -27,01 Adese Alışveriş Ticaret 1,11 -0,89 -22,28 Afyon Çimento 5,98 3,10 -4,78 Ak Enerji 0,87 1,16 -20,18 Akbank 5,65 1,25 -30,33 Akçansa 7,44 -0,80 -23,25 Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 0,67 -28,91 Akfen GMYO 2,43 0,00 -40,00 Akın Tekstil 9,10 2,48 -34,01 Akiş GMYO 2,91 2,11 -27,97 Akmerkez GMYO 23,50 3,98 -0,76 Aksa 6,21 0,81 -11,33 Aksa Enerji 3,53 0,86 -7,11 Aksigorta 4,53 1,12 -16,39 Aksu Enerji 9,04 9,98 -39,21 Alarko Carrıer 43,50 -0,55 -27,50 Alarko GMYO 13,43 -0,74 -11,54 Alarko Holding 4,43 0,23 -25,55 Albaraka Türk 1,15 1,77 -24,84 Alcatel Lucent Teletaş 18,41 0,33 52,91 Alkim Kağıt 5,81 1,75 4,12 Alkim Kimya 50,60 -0,39 32,05 Altınyağ 0,60 -1,64 46,34 Altınyunus Çeşme 18,00 8,56 80,18 Anadolu Cam 3,22 -0,31 -26,15 Anadolu Efes 18,45 0,38 -20,06 Anadolu Grubu Holding 13,89 -0,29 -21,03 Anadolu Hayat Emek. 5,40 -0,18 -11,26 Anadolu Isuzu 8,71 0,11 -28,43 Anadolu Sigorta 4,52 -0,44 8,82 Anel Elektrik 3,10 1,31 -3,43 Arçelik 14,77 1,16 -29,13 ARD Bilişim Teknolojileri 15,34 5,65 Arena Bilgisayar 11,25 8,70 49,40 Armada Bilgisayar 16,50 -1,96 0,67 Arsan Tekstil 2,97 1,02 -17,04 Artı Yatırım Holding 0,83 3,75 2,47 Aselsan 25,00 2,46 19,39 Aslan Çimento 35,18 1,09 -11,96 Ata GMYO 3,70 0,00 -18,32 Atakule GMYO 1,29 0,78 -32,81 Atlantis Yatırım Holding 1,27 0,79 27,00 Atlas Yat. Ort. 1,22 3,39 -15,28 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,25 -1,53 -8,62 Avrasya GMYO 1,37 1,48 -9,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 0,77 -28,02 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,14 0,88 -25,97 Ayen Enerji 2,68 0,75 -22,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,93 3,21 -11,87 Aygaz 9,83 3,15 -19,07 Bagfaş 13,00 1,25 -22,71 Bak Ambalaj 6,39 -1,69 -13,06 Balatacılar Balatacılık 1,74 2,35 40,32 Bantaş Ambalaj 2,71 3,04 7,54 Banvit 16,55 0,30 -10,88 Baştaş Başkent Çimento 2,68 -0,37 3,47 Batı Çimento 2,42 0,00 -26,89 Batısöke Çimento 0,90 0,00 -31,30 Bera Holding 3,05 -1,93 -20,78 Berkosan Yalıtım 2,73 0,37 -0,36 Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 4,00 -15,10 Beyaz Filo 3,08 -3,45 -2,53 Bilici Yatırım 7,33 6,23 67,73 Bim Mağazalar 50,30 0,84 7,80 Birko Mensucat 0,25 -3,85 -19,35 Birlik Mensucat 1,11 -0,89 -2,63 Bizim Mağazaları 9,31 0,00 -16,65 Bolu Çimento 3,51 -0,28 -25,32 Bomonti Elektrik 1,49 9,56 16,41 Borusan Mannesmann 8,06 0,75 -29,61 Borusan Yat. Paz. 49,42 -0,56 -17,51 Bosch Fren Sistemleri 235,90 9,98 -18,63 Bossa 7,00 0,00 -13,15 Brisa 7,53 5,17 -19,71 Burçelik 5,49 1,48 -5,51 Burçelik Vana 16,30 5,16 67,87 Bursa Çimento 3,56 6,91 -11,08 Carrefoursa 6,08 -0,82 29,09 Casa Emtia Petrol 8,98 -0,22 -4,37 Ceo Event Medya 5,78 -0,17 -29,85 Coca Cola İçecek 35,68 -1,44 -7,80 Cosmos Yat. Holding 2,10 -3,67 2,94 Credıtwest Faktorıng 2,14 2,39 -25,69 Çelebi 68,95 4,23 -32,47 Çelik Halat 7,40 2,21 13,85 Çemaş Döküm 0,87 1,16 -30,59 Çemtaş 6,09 -1,46 -26,45 Çimbeton 32,42 5,60 -21,43 Çimentaş 12,74 2,00 -15,07 Çimsa 6,71 0,15 -26,10 Çuhadaroğlu Metal 2,34 -0,43 -26,65 Dagi Giyim 2,11 -0,94 -15,60 Dagi Yatırım Holding 2,75 -1,43 21,68 Dardanel 6,13 9,86 61,74 Datagate Bilgisayar 7,20 1,69 -7,81 Demısaş Döküm 2,68 0,37 -22,99 Denge Holding 0,93 -1,06 -32,12 Deniz GMYO 3,59 6,85 -28,91 Denizli Cam 6,41 3,05 -23,14 Derimod 4,77 0,63 -33,19 Derlüks Deri 2,59 -0,77 -36,52 Desa Deri 3,65 1,39 -19,60 Despec Bilgisayar 4,53 1,34 6,84 Deva Holding 9,82 -1,90 9,23 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -17,95 Ditaş Doğan 11,72 -0,51 22,59 DO-CO 316,00 9,84 -43,97 Doğan Burda 3,77 -0,53 -37,89 Doğan Holding 1,55 0,65 -15,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 2,21 -15,76 Doğusan 1,61 -0,62 -22,60 Doğuş GMYO 4,09 1,24 -9,71 Doğuş Otomotiv 7,36 1,10 -22,69 Döktaş Dökümcülük 18,70 10,00 -40,91 Duran Doğan Basım 16,60 1,41 18,23 Dyo Boya 4,18 -0,95 -14,69 Eczacıbaşı İlaç 4,29 -1,38 15,63 Eczacıbaşı Yatırım 9,46 0,21 -6,43 Edip Gayrimenkul 1,44 -2,04 3,60 Ege Endüstri 572,00 7,28 -1,46 Ege Gübre 42,60 0,00 -14,46 Ege Profil 10,68 1,14 -10,78 Ege Seramik 3,28 -0,30 -11,59 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -9,09 -6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 -8,16 15,38 Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00 Egeplast 11,85 6,76 -5,20 Ekiz Kimya 2,38 9,68 290,16 Emek Elektrik 1,45 -0,68 -8,81 Eminiş Ambalaj 2,12 -9,40 39,47 Emlak Konut GMYO 1,19 0,00 -18,49 Enerjisa Enerji 6,21 -0,16 -7,81 Enka İnşaat 6,12 1,66 -4,67 Erbosan 16,90 -1,11 -32,35 Ereğli Demir Çelik 7,52 -2,34 -16,81 Ersu Gıda 3,44 7,84 66,18 Escort Teknoloji 2,85 -2,40 105,04 Etiler Gıda 1,86 -2,11 -24,08 Euro Kapital Yat. Ort. 1,37 4,58 -17,96 Euro Trend Yat. Ort. 1,57 4,67 25,60 Euro Yat. Ort. 1,16 1,75 -1,69 Euro Yatırım Holding 1,24 4,20 -17,33 Fenerbahçe Futbol 9,51 1,60 -34,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,99 3,82 -34,57 F-M İzmit Piston 42,58 0,80 -10,10 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,03 3,48 4,42 Ford Otosan 58,50 -1,10 -11,52 Formet Çelik Kapı 2,39 0,42 -20,33 Frigo Pak Gıda 9,19 -1,39 -29,09 Galatasaray Sportif 2,52 7,69 24,14 Garanti Bankası 7,87 0,77 -29,35 Garanti Faktoring 3,76 0,00 -2,84 Garanti Yat. Ort. 1,26 1,61 16,67 Gedik Y. Men. Değ. 16,05 -2,25 186,61 Gedik Yatırım Holding 17,81 -3,73 131,60 Gediz Ambalaj 6,68 -0,15 -1,18 Gentaş 2,02 0,00 -7,76 Gersan Elektrik 2,45 1,24 -23,20 Global Men. Değ. 1,92 -1,54 2,13 Global Yat. Holding 2,67 0,75 -45,17 Good-Year 3,79 4,41 -6,42 Göltaş Çimento 12,24 2,17 -31,20 Gözde Girişim 3,03 -0,33 -41,05 GSD Denizcilik 2,05 4,59 -19,92 GSD Holding 1,27 1,60 -14,77 Gübre Fabrik. 14,10 -1,26 55,97 Güler Yat. Holding 2,53 10,00 24,63 Güneş Sigorta 2,17 -0,46 -0,46 Halk GMYO 1,22 0,00 0,00 Halk Sigorta 3,05 -4,39 54,04 Hatay Tekstil 6,93 -1,00 0,87 Hedef Girişim 1,85 2,21 -29,12 Hektaş 10,40 1,07 29,68 HUB Girişim 19,93 0,15 112,28 Hürriyet Gzt. 0,97 0,00 -14,91 ICBC Turkey Bank 4,27 1,67 -18,98 İdealist Danışmanlık 2,66 9,92 -19,88 İdealist GMYO 2,76 -1,43 -9,80 İhlas Ev Aletleri 2,66 9,92 -15,02 İhlas Gayrimenkul 1,03 0,00 -14,17 İhlas Gazetecilik 5,20 0,00 -23,64 İhlas Holding 0,57 3,64 -37,36 İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -23,53 İndeks Bilgisayar 8,01 0,88 -17,42 Info Yatırım 5,70 3,07 -35,96 İntema 8,02 -1,47 -13,39 İpek Doğal Enerji 9,10 7,06 17,88 İskenderun Demir Çelik 6,37 -0,47 -20,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA