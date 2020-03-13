Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 1,87 1,70 10,00
Çelebi 68,20 62,00 10,00 ...
13.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:04
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|1,87
|1,70
|10,00
|Çelebi
|68,20
|62,00
|10,00
|Vestel
|9,90
|9,00
|10,00
|Alarko Holding
|3,97
|3,61
|9,97
|Pegasus
|39,04
|35,50
|9,97
|Alarko GMYO
|9,94
|9,04
|9,96
|İş Fin.Kir.
|2,27
|2,07
|9,66
|Karsan Otomotiv
|1,39
|1,27
|9,45
|İpek Doğal Enerji
|6,93
|6,39
|8,45
|Bursa Çimento
|2,96
|2,73
|8,42
|Sasa Polyester
|6,45
|5,96
|8,22
|Türk Hava Yolları
|9,14
|8,48
|7,78
|Borusan Mannesmann
|7,53
|7,01
|7,42
|Tekfen Holding
|12,90
|12,01
|7,41
|Koza Madencilik
|9,23
|8,60
|7,33
|Enka İnşaat
|5,90
|5,50
|7,27
|İş GMYO
|1,37
|1,28
|7,03
|Torunlar GMYO
|1,99
|1,86
|6,99
|Koç Holding
|15,78
|14,75
|6,98
|Çemtaş
|5,23
|4,90
|6,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA