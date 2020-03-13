Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Güneş Sigorta 1,87 1,70 10,00

Çelebi 68,20 62,00 10,00 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 1,87 1,70 10,00 Çelebi 68,20 62,00 10,00 Vestel 9,90 9,00 10,00 Alarko Holding 3,97 3,61 9,97 Pegasus 39,04 35,50 9,97 Alarko GMYO 9,94 9,04 9,96 İş Fin.Kir. 2,27 2,07 9,66 Karsan Otomotiv 1,39 1,27 9,45 İpek Doğal Enerji 6,93 6,39 8,45 Bursa Çimento 2,96 2,73 8,42 Sasa Polyester 6,45 5,96 8,22 Türk Hava Yolları 9,14 8,48 7,78 Borusan Mannesmann 7,53 7,01 7,42 Tekfen Holding 12,90 12,01 7,41 Koza Madencilik 9,23 8,60 7,33 Enka İnşaat 5,90 5,50 7,27 İş GMYO 1,37 1,28 7,03 Torunlar GMYO 1,99 1,86 6,99 Koç Holding 15,78 14,75 6,98 Çemtaş 5,23 4,90 6,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA