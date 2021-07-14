Bolu Valisi Ahmet Ümit Süt Çiftliği Üretim Tesisini Ziyaret Etti

Bolu Valisi Ahmet Ümit Bolu Merkeze bağlı Hamzabey köyünde 200 büyük baş hayvan kapasiteli Okan Süt Çiftliği Üretim Tesisine "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin geçerli olan Sağlık Sertifikası"nı verdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit Bolu Merkeze bağlı Hamzabey köyünde 200 büyük baş hayvan kapasiteli Okan Süt Çiftliği Üretim Tesisine "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin geçerli olan Sağlık Sertifikası"nı verdi.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in Okan Süt Çiftliği ziyaretine işletmenin hijyen kuralları sebebiyle sınırlı katılım çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, üretici birlik ve kooperatif başkanları ile davetliler katıldı.

Devletimizin tarıma verdiği destekle yüzde 50'si hibe olarak verilerek kurulan Okan Süt Çiftliğinde incelemelerde bulunan ve tesis sahibi Hayrettin Öztürk'ten bilgiler alan Vali Ümit, "Hamzabey köyünde, bu güzel üretim tesisimize 'Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası' vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Başarılı çalışmaları dolayısıyla üretime katkı veren tarıma ve hayvancılığa sahip çıkan bu başarılı ekibi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Okan Süt çiftliğinin sertifika almak için gereken tüm şartları sağladığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün kontrolünde "Arilik Sertifikası"nı kendisine teslim ediyoruz. Memleketimizde hayvancılık yapmak ve ziraatla uğraşmak çok önemli. Ama bunları aynı zamanda en nitelikli ve kaliteli şekilde tüm dünya ile yarışacak şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun için arilik ve benzeri bir takım nitelik ve standart belirleyen sertifikaların alınması oldukça önemlidir" dedi.

'Güçlü devlet aynı zamanda tarım ve hayvancılık bakımında da kendisini ispat etmiş, gıda sektöründe en azından kendi kendisine yetebilen devlet demektir' diyen Vali Ahmet Ümit ". Güçlü ülke sadece ordusu, ekonomisi, diplomasisi güçlü olan ülke demek değildir. Güçlü ülke; kendisini, askeri ve ekonomik gücünün yanında aynı zamanda tarımda, hayvancılıkta ve gıda alanında da ispatlamış ülkedir. Bir ülkenin savunma sanayisi, yerli silah sanayisi ne kadar önemliyse, tarım ve hayvancılık sektörünün de güçlü olması en az o kadar önemlidir" dedi.

Tarihte ordusu, ekonomisi, diplomasisi çok güçlü olmasına rağmen tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe yetersiz olduğu için yeryüzünden silinmiş olan çok sayıda toplumlar, devletler ve milletler bulunduğunu sözlerine ekleyen Vali Ahmet Ümit "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan ve güçlü hayvancılıktan geçiyor. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarım ve hayvancılıkla başlar" dedi.

Devletimizin son 20 yıldır tarım ve hayvancılık sektörüne çok önemli katkılar sağladığını belirten Vali Ahmet Ümit "Örneğin; arazi toplulaştırmalarına azami önem verilmektedir. Sulanabilir tarım arazileri her geçen gün arttırılmaktadır. Verimli arazilerin miras yoluyla bölünmesi kanunlarla engellenmiştir. Zirai kredilerin faizleri %60-70 lerden % 0-10 arasına kadar düşürülmüştür. Verimli ovalar koruma altına alınmaktadır. Bu bağlamda bugüne kadar 251 Büyükova, 7. 000. 000 hektar tarım arazisi koruma altına alınmıştır.

Devletimiz; 2023 yılına kadar 14. 500. 000 hektar arazinin toplulaştırılmasını, 8. 500. 000 hektar alanın da modern bir şekilde sulanabilir hale getirilmesini hedeflemektedir" dedi.

Çiftçilerimizin ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ziraat mühendislerimiz veterinerlerimiz ve teknisyenlerimiz tarafından teknik olarak desteklendiğini de belirten Vali Ahmet Ümit "Tarımsal ürünlerin ihracatının artırılması için her türlü çaba sarf edilmektedir.

Ülkemiz genelinde bütün tarım ürünleri ve hayvancılığın tüm ürünleri devletimiz tarafından desteklenmektedir.

İlimizde 130. 000 büyükbaş, 130. 000 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Yine 2. 132 kümes, 39 milyon broiler tipi kanatlı kapasitesi bulunmaktadır.

Bu çerçevede ilimiz genelinde 2021'in ilk altı ayında; Tarım Bakanlığımız tarafından, çoban istihdamı dışında buzağı, malak, anaç manda, çiğ süt, arıcılık vs gibi çeşitli alanlarda 16. 676 işletmede 113. 336 adet hayvan için 23. 863. 000 TL destek ödemesi yapılmıştır.

Aynı şekilde hububat, fındık, ayçiçeği, mazot, yem bitkisi vs gibi konularda 16. 637 işletmeye 23. 070. 000 TL destek ödemesi yapılmıştır.

Buna göre 2021 yılı ilk altı ayında ilimiz genelinde tarım ve hayvancılık sektöründe toplamda: 33. 313 işletmeye 46. 933. 000 TL destek ödemesi yapılmıştır. Ayrıca her türlü ahır ve ağıl inşaatlarının %50'si devletimiz tarafından hibe olarak desteklenmektedir. Çiftçilerimiz tarafından ahır veya ağıl yapılmak istendiğinde; Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzde aynı zamanda ahır ve ağıl projeleri bulunmakta bu ve çiftçilerimize proje bazında da gerekli katkı sağlanmaktadır" dedi.

Hamzabey Köyü'nde 200 baş kapasiteli Okan Süt Çiftliğine; Tüberküloz ve bruceella hastalıkları başta olmak üzere her türlü hijyenin sağlanmış olması sebebiyle "Hastalıktan Ari Sertifikası" vermek üzere bir araya geldiklerini belirten Vali Ahmet Ümit "Hayvancılık yapmak ziraat ile uğraşmak çok önemli. Ama bir o kadar da temiz kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmekte çok mühim. Okan Süt Çiftliği işletmesinde bu çalışmalar için kullanılmış olan 747. 000 TL tutarındaki proje bedelinin %50'si yani 368. 000 TL'si Bakanlığımız tarafından Okan Süt Çiftliğine hibe edilmiştir.

Okan Süt Çiftliği Arilik Sertifikası almayı hak ettiği için de bundan böyle bakanlığımızdan ekstra hayvancılık desteklemeleri de alacaktır.

Tarım ve hayvancılık milletin hayatında olmazsa olmaz şartlarından birisidir. Bu sebeple imkanı olan bütün vatandaşlarımızı tarım ve hayvancılık yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın, ziraat içerisinde olan üreticilerimizin, devletimizin sunmuş olduğu bu desteklerden faydalanmaları için mutlaka kaliteli nitelikli hijyen şartlarına uygun üretim yapmaları gerektiğinin altını çizen Vali Ahmet Ümit "Gerek tarım sektöründe gerekse ziraat sektöründe çalışan vatandaşlarımızın işlerinde daha iyi olmaları için Tarım Müdürlüğümüzün kontrolünde hizmet veren personelimizden faydalanmalarını tavsiye ederiz.

Bu vesileyle tarım ve hayvancılık sektörüne yakın ilgi ve alakaları dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, projelerin uygulanması yönündeki kararlılıkları dolayısıyla Tarım ve orman Bakanımıza, devletimizin tarım ve hayvancılık konusunda almış olduğu kararları Valiliğimizle koordineli olarak uygulama gayretinde olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, özellikle insanımızın en temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki gayret ve fedakarlıkları dolayısıyla tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan tüm işçi ve işverenlerimize şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre