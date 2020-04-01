BM Genel Sekreteri Guterres: 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıyayız
BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
01.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:36
BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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Kaynak: Dunya.com