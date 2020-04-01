BM Genel Sekreteri Guterres: 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıyayız BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kaynak: Dunya.com