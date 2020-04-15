BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki: "Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı"
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Güncel

BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki: "Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısız olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu askıya alma kararına, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya...

15.04.2020 04:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 04:32
BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki:

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısız olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu askıya alma kararına, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı." sözleriyle tepki gösterdi.

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Trump'ın ABD'nin DSÖ'ye sağladığı 500 milyon dolarlık fonu örgüte ilişkin yürüttükleri soruşturma tamamlanana kadar donduracağı kararını eleştirdi.

Kovid-19 salgınının dünyanın karşı karşıya kaldığı en tehlikeli sorunlardan biri olduğunu, DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütünün desteklenmesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade etti.

Guterres, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Eşi benzeri görülmemiş bu virüsle yine eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Guterres, "Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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