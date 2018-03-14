Bizim İçin Artık Her Maç Final"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, kendileri için artık her maçın final olduğunu söyledi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında oynadıkları 10 maçın 8'ini kazandıklarını hatırlattı.

Yakaladıkları çıkışa rağmen halen ilk ikiye tutunmaya çalıştıklarını ifade eden Sözeri, bu nedenle ligin 28. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Grandmedical Manisaspor maçının çok önemli olduğunu vurguladı.

Sözeri, rakiplerinin durumuna bakmaksızın, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Grandmedical Manisaspor maçı çok önemli. Çünkü bu tarz maçlar her zaman zor olur. Biz de rakibimize saygı duyarak maça çıkacağız ve oyunumuzu oynayacağız. Manisa'dan kayıpsız döndüğümüzde, içerideki Adana Demirspor maçında dolu tribünlere oynayacağımızı biliyorum. O yüzden süreç bizim için daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bizim için artık her maç final. Önümüzdeki 7 maçı kayıpsız geçersek ilk iki içerisinden, kaybettiğimiz maçlar olursa play-off'tan üst ligi deneyeceğiz."

Sakatlıklar düşündürüyor

Erkan Sözeri, sakatlıkları bulunan Pierre Webo ve Jefferson Junior'dan birkaç hafta daha yararlanamayacaklarını kaydetti.

Tugay Kacar'ın da sakat olduğunu anımsatan Sözeri, "Tugay'ın durumu da maç saatinde belli olacak ama şu an için hazır hale gelmesi zor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Sakat oyuncuların çok olmasının kendilerini hedeflerinden şaşırtmayacağını belirten Sözeri, "Elbette istikrarlı kadronun dağılması, ister istemez etkiler ama diğer oyuncular da bu dönemlerde sisteme dahil olsunlar diye var. Çok şükür güzel bir oyun tarzımız var. Tüm oyuncularımız da ayak uydurabilecek durumda. Sıkıntısız şekilde bu süreci atlatmak istiyoruz." diye konuştu.