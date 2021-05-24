Bitlis'te çekirge istilası korkusu
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Bitlis'te çekirge istilası korkusu

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis'te çekirge istilası korkusu -Milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması başlatıldı Bitlis'in Mutki ilçesinde milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması başlatıldı.

Bitlis'te çekirge istilası korkusu

-Milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması başlatıldı

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması başlatıldı.

Mukti'nin Erler Köyü ve civarında milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması başlatıldı. Ekili alanlara zarar vermeden üreme merkezlerinde yapılan ilaçlama çalışmalarına Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak da katıldı. Bu yılın kurak geçmesi nedeniyle çekirgelerin daha fazla ürediğine dikkat çeken Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, bu dönemde ilaçlama yapılması gerektiğini, aksi halde çekirgelerin uçmaya başlamasıyla mücadelenin mümkün olmayacağını söyledi. Bayrak, "Her yıl bu dönemlerde çekirge ile ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Kurak geçen bir yıl yaşıyoruz. Bu da çekirge gibi tarım zararlılarının bu bölgede üremesine neden oluyor. Sonbahar döneminde bu bölgedeki çiftçilerimize eğitim yayım çalışmamızı yapmıştık. Çekirge ile ilgili alınması gereken tedbirleri de anlatmıştık. Bu dönem çekirgelerin tam çıkış dönemi, bunlarla ilgili olarak nereden çıktığını, nerelerde ürediğini bize gelip bilgi verdiler. Bizlerde ekiplerimizle birlikte gelerek ilaçlamamızı yaparak daha tarlalara girmeden önlemlerimizi aldık. Yağış olmadığından dolayı çekirgelerin yeşil alanlara doğru ilerlemesi başladı. Çekirgeler henüz tam uçmadan önce ilaçlama yaptık. Eğer kanatlanıp uçmaya başlasalardı, mücadelemiz daha da zor olacak ve belki de çok zarar vereceklerdi" dedi.

Bitlis'te çekirge istilası korkusu
Bitlis'te çekirge istilası korkusu
Bitlis'te çekirge istilası korkusu
Bitlis'te çekirge istilası korkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

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