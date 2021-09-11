Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık mevkisindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangın, arazöz, ilk müdahale aracı, Genç Belediyesine ait itfaiye aracı, 10 personel ve çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.