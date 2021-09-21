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Billboard direğine çarparak durdu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Billboard direğine çarparak durdu: 2 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek billboard direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek billboard direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 68 AB 422 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak üzerinde bulunan billboard direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Ş.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Billboard direğine çarparak durdu: 2 yaralı

Billboard direğine çarparak durdu: 2 yaralı

Billboard direğine çarparak durdu: 2 yaralı

Billboard direğine çarparak durdu: 2 yaralı

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