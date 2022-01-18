Bilecik'te kar yağışına en çok çocuklar sevindi - Haberler
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Bilecik'te kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Bilecik'te kar yağışına en çok çocuklar sevindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik ve ilçelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, beyaz örtünün tadını çıkarak çocuklar okul bahçesinde doyasıya eğlendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik ve ilçelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, beyaz örtünün tadını çıkarak çocuklar okul bahçesinde doyasıya eğlendi.

Bilecik kent merkezi ve Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, köylerde ise yer yer 15-20 santimetreye ulaştı. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, teneffüste zilinin çalmasıyla okulların bahçesini doldurdu. Ders zili çalana kadar karla oynayarak birbirlerine kartopu atan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı.

Belediye tüm imkanları seferber etti

Kar ilçe merkezinde kartpostallık görüntülerin oluştururken, bu duruma hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Osmaneli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı. - BİLECİK

Bilecik'te kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Bilecik'te kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Bilecik'te kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Bilecik'te kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Bilecik'te kar yağışına en çok çocuklar sevindi

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Osmaneli, Bilecik, kar, Yerel, Haber

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