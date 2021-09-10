Biden ile Cinping, ABD ve Çin arasında iş birliği alanları ile çakışan çıkarları görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği alanları ile çıkarların ayrıştığı konuların açık bir şekilde ele alındığı bildirildi.