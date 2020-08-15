Beypazarı'ndan kısa kısa Ankara Volksder Volkswagen Derneği Üyeleri, Beypazarı ilçesindeki Tekke Yaylası'nda bir araya geldi.

Ankara Volksder Volkswagen Derneği Üyeleri, Beypazarı ilçesindeki Tekke Yaylası'nda bir araya geldi.

Derneğin Türkiye'nin farklı illerinden gelen 120 üyesi, yaylada kamp kurdu.

Dernek Başkanı Fikret Gültekin, sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek için kurulduklarını söyledi.

Kampta enerji toplayacaklarını ifade eden Gültekin, "Kampın ardından yaşlılar, kimsesiz çocuklar, engellilere destek olmak ve kadına şiddete tepkimizi göstermek amacıyla çeşitli faaliyetler yapacağız." dedi.

Isparta'dan gelen İsmail Cemözenoğlu ise etkinlikle dernek üyeleri arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendiğini kaydetti.

- Kent konseyinden engelli çocuğa tekerlekli sandalye

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonluğu tarafından Nallıhan ilçesindeki Serebral Palsi hastası 16 yaşındaki Emre Can'a özel yapım tekerlekli sandalye hediye edildi.

Komisyon Başkanı Hamide Özalp, hayırseverlerin de desteğiyle 50'ye yakın engelliye tekerlekli sandalye verdiklerini, engellilere desteklerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA