Beylikdüzü'nde avlanması özel izne tabi olan 2,5 ton orkinosa ele konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beylikdüzü'nde avlanması özel izne tabi olan 2,5 ton orkinosa ele konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde avlanması özel izne tabi olan 2,5 ton orkinosa ele konuldu

Gürpınar Su Ürünleri Halinde avlanması özel izne tabi olan ve kaçak avlanan yaklaşık 2,5 Ton olan 60 adet orkinosa el konuldu.

Gürpınar Su Ürünleri Halinde avlanması özel izne tabi olan ve kaçak avlanan yaklaşık 2,5 Ton olan 60 adet orkinosa el konuldu.

Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Halinde gece saatlerinde su ürünleri denetimi yapıldı. Denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta Ekiplerinin katıldı. Kontrollerde, 60 Adet yaklaşık 2,5 Ton ağırlığında Orkinos Balığına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak istihsal edildiğinden dolayı el konuldu.

El konulan 60 Adet yaklaşık 2,5 Ton Orkinos Balığının mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandığı öğrenildi.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Beylikdüzü'nde avlanması özel izne tabi olan 2,5 ton orkinosa ele konuldu
Beylikdüzü'nde avlanması özel izne tabi olan 2,5 ton orkinosa ele konuldu
Beylikdüzü'nde avlanması özel izne tabi olan 2,5 ton orkinosa ele konuldu
Beylikdüzü'nde avlanması özel izne tabi olan 2,5 ton orkinosa ele konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Vladimir Putin Mustafa Şentop Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Burcu Biricik Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beylikdüzü'nde avlanması özel izne tabi olan 2,5 ton orkinosa ele konuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:35:18. #1.16#
title