Beylikdüzü'nde 12 ton küçük boy balığa el konuldu - Haberler
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Beylikdüzü'nde 12 ton küçük boy balığa el konuldu

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde 12 ton küçük boy balığa el konuldu

Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve çevresinde yapılan denetimlerde, asgari avlanabilir boyutlardan küçük oldukları belirlenen 12 ton balığa el konulurken 16 kişiye 77 bin 448 lira idari para cezası uygulandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve çevresinde yapılan denetimlerde, asgari avlanabilir boyutlardan küçük oldukları belirlenen 12 ton balığa el konulurken 16 kişiye 77 bin 448 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22-28 Eylül'de Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve çevresinde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi.

Hal içine sokulmadan satışı yapılmak istenilen su ürünlerine yönelik yol kontrolü ve denetimlerde, asgari avlanabilir boyutlardan küçük oldukları belirlenen istavrit, lüfer, mırlan, tekir, mezgit ve orkinostan oluşan 12 ton balığa, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.

Söz konusu denetimde 16 kişiye 77 bin 448 lira idari para ceza uygulanırken el konulan balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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