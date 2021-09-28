Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Kartal'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi sakatlıklarla başı dertte. Peş peşe gelen sakatlıkların ardından adeta revire dönen Kartal'da, teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor. Gelen sakatlık haberler inin ardından internette en çok " Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler? Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat? Beşiktaş'ta sakat oyuncular ne zaman düzelecek? Ajax maçında kimler sakat? Ajax maçında kimler, neden yok? Beşiktaş - Ajax maçında kimler yok?" gibi soruların cevapları aratılmakta. Sakat ve cezalı oyunculara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER SAKAT, NE ZAMAN DÖNECEK?

ALEX TEİXEİRA

Yeni Malatya maçında yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kalan Alex Teixeira, Ajax maçında da forma giyemeyeceği gelen bilgiler arasında. Brezilyalı yıldızın Sivas maçıyla sahaya dönmesi bekleniyor.

MONTERO

Covid-19 testi pozitif çıkan İspanyol stoperin 14 günlük karantina süresi sonrasında takıma katılıması bekleniyor.

NECİP UYSAL

Takımın joker isimleri arasında yer alan Necip Uysal, yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kaldı. Ajax maçında forma giyemeyecek oyuncunun ligde oynanacak Sivas maçında forma giymesi bekleniyor.

DOMAGOJ VİDA

Yeni Malatya maçında yaşadığı sakatlık sonrası önemli maçlarda forma giyemeyen Hırvat yıldızın milli aranın ardından kadroya dahil olacak.

MEHMET TOPAL

Antalyaspor maçında ilk kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu maç sırasında sakatlanarak kenara gelmişti. Deneyimli oyuncunun sahalardan en az 1.5 ay uzak kalacağı açıklandı.

KEVİN N'KOUDOU

Borussia Dortmund maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Antalyaspor mücadelesinin ardından, Adana Demirspor maçında da forma giymedi. Oyuncunun Milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.

RACHİD GHEZZAL

Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası 77. Dakikada yerini Gökhan Töre'ye bırakan yıldız oyuncu Ajax maçında forma giyemeyecek. Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ghezzal'ın, Sivasspor mücadelesine yetiştirlmesi için yoğun çaba harcanıyor.

MİRALEM PJANİC

Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Pjanic, Altay maçının ardından Ajax maçında da forma giyemeyecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

WELLİNGTON DE SOUZA



Kartal'a Wellinton'dan da kötü haber geldi. Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıklanan Brezilyalı stoperin Ajax maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

CYLE LARİN

Arka uyluk ödemi problemi yaşayan Kanadalı yıldız oyuncu Ajax maçında da forma giyemeyecek. Larin'in Sivasspor mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

ATİBA HUTCHİNSON

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki tecrübeli ismi Atiba'nın da Ajax maçında forma giymeyeceği ve Sivasspor maçına yetişmesi için yoğun çaba harcandığı gelen bilgiler arasında. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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