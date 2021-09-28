Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok? - Haberler
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Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok?

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Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok?

Beşiktaş'ta, Ajax maçı öncesi peş peşe yaşanan sakatlıklar moralleri bozuyor. Yıldız isimlerinden yoksun çıkacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi hangi futbolcuların sakat olduğu, sakatların ne zaman düzeleceği merak edilmekte. Peki, Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler? Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat? Beşiktaş'ta sakat oyuncular ne zaman düzelecek? Ajax maçında kimler sakat?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Kartal'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi sakatlıklarla başı dertte. Peş peşe gelen sakatlıkların ardından adeta revire dönen Kartal'da, teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor. Gelen sakatlık haberler inin ardından internette en çok " Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler? Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat? Beşiktaş'ta sakat oyuncular ne zaman düzelecek? Ajax maçında kimler sakat? Ajax maçında kimler, neden yok? Beşiktaş - Ajax maçında kimler yok?" gibi soruların cevapları aratılmakta. Sakat ve cezalı oyunculara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER SAKAT, NE ZAMAN DÖNECEK?

ALEX TEİXEİRA

Yeni Malatya maçında yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kalan Alex Teixeira, Ajax maçında da forma giyemeyeceği gelen bilgiler arasında. Brezilyalı yıldızın Sivas maçıyla sahaya dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler?

MONTERO

Covid-19 testi pozitif çıkan İspanyol stoperin 14 günlük karantina süresi sonrasında takıma katılıması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok?

NECİP UYSAL

Takımın joker isimleri arasında yer alan Necip Uysal, yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kaldı. Ajax maçında forma giyemeyecek oyuncunun ligde oynanacak Sivas maçında forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler?

DOMAGOJ VİDA

Yeni Malatya maçında yaşadığı sakatlık sonrası önemli maçlarda forma giyemeyen Hırvat yıldızın milli aranın ardından kadroya dahil olacak.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler?

MEHMET TOPAL

Antalyaspor maçında ilk kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu maç sırasında sakatlanarak kenara gelmişti. Deneyimli oyuncunun sahalardan en az 1.5 ay uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler?

KEVİN N'KOUDOU

Borussia Dortmund maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Antalyaspor mücadelesinin ardından, Adana Demirspor maçında da forma giymedi. Oyuncunun Milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler?

RACHİD GHEZZAL

Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası 77. Dakikada yerini Gökhan Töre'ye bırakan yıldız oyuncu Ajax maçında forma giyemeyecek. Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ghezzal'ın, Sivasspor mücadelesine yetiştirlmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler?

MİRALEM PJANİC

Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Pjanic, Altay maçının ardından Ajax maçında da forma giyemeyecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok?

WELLİNGTON DE SOUZA

Kartal'a Wellinton'dan da kötü haber geldi. Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıklanan Brezilyalı stoperin Ajax maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler?

CYLE LARİN

Arka uyluk ödemi problemi yaşayan Kanadalı yıldız oyuncu Ajax maçında da forma giyemeyecek. Larin'in Sivasspor mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok?

ATİBA HUTCHİNSON

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki tecrübeli ismi Atiba'nın da Ajax maçında forma giymeyeceği ve Sivasspor maçına yetişmesi için yoğun çaba harcandığı gelen bilgiler arasında. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok?

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Haber: Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Son Dakika: Ajax maçında kimler, neden yok? - Haberler
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