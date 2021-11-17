BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş : "Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde ' Akut Tonsillit' tanısı konmuştur." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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